Com um a menos, Bayern de Munique sustenta pressão, vence o PSG e lidera Champions

Com o resultado, o Bayern de Munique retoma a liderança da Liga dos Campeões, com 12 pontos. Do outro lado, o PSG caiu para quarta colocação, com nove pontos. Agora, os times voltam a campo no dia 26 de novembro, às 17h (de Brasília), pela Champions League. Os Parisienses enfrentam o Tottenham, também no parque dos Príncipes. O Bávaros, por sua vez, fazem confronto direto com o Arsenal, em Londres.

Com um a menos e atução sólida, o Bayern de Munique segue com 100% de aproveitamento na Champions . Nesta terça-feira (4), os Bávaros venceram o PSG por 2 a 1, pela quarta rodada da fase de liga da competição, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). Luis Díaz anotou os dois gols, mas ainda foi expulso também na etapa inicial. Ele, assim, sai como um herói e vilão do jogo. Os Parisienses, que pressionaram durante todo o segundo tempo, marcaram com João Neves, porém não conseguiram o empate. A equipe alemã, afinal, foi bem efetiva na marcação e fez um cinturão no setor defensivo.

Amasso alemão

O Bayern de Munique foi dominante do início ao fim no primeiro tempo e colocou o PSG na rodada. Kimmich interceptou um passe no meio do campo. De primeira, ele tocou para Gnabry, que também rolou com um toque só para Olise na área. O goleiro Chevalier defendeu o chute do atacante, mas a bola sobrou para Díaz abrir o placar, aos três minutos. Depois, os franceses procuraram ficar com a bola, mas com dificuldades para construir chances. A única chance que assustou foi o gol anulado de Dembélé, aos 21 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 estava em posição irregular e, logo depois, saiu de campo por lesão.

Os Bávaros, como sempre, propuseram um jogo mais reativo e forte na marcação nas saídas de bola do adversário. E chegaram ao segundo gol. Luis Díaz, afinal, roubou a bola de Marquinhos com facilidade avançou e chutou na saída de Chevalier. Posteriormente, Pavlovic também chegou a marcar, porém estava em impedimento. No fim, o Bayern sofreu um baque. Autor dos dois gols, Luis Díaz deu uma entrada forte em Hakimi, que saiu chorando de campo, e foi expulso após ánalise do VAR.

Expulsão condiciona o jogo

Com um a menos durante todo o 2° tempo, o Bayern de Munique teve que se reorganizar em campo. O time comandado por Vicent Kompany ficou postado mais na defesa e só saiu nos contra-ataques para tentar ampliar o placar. O PSG, por sua vez, procurou propor ainda mais o jogo, porém viu uma grande muralha alemã no setor defensivo. A equipe de Luis Enrique não foi tão intenso na criação de jogadas. A melhor chance foi nos pés de Vitinha, que testou Neur em forte finalização.

De tanto insistir, o PSG conseguiu diminuir o placar e colocou fogo no jogo. Lee Kang-In, que entrou no lugar de Dembélé, cruzou da direita, e João Neves aproveitou falha da defesa e bateu de primeira na linha da pequena área, sem chance para Neuer. Com isso, os Parisienses seguiram muito no ataque. Zaïre-Emery desperdiçou uma grande chance e João Neves cabeceou uma bola rente à trave. Lee Kang-In também teve uma oportunidade. No entanto, niguém passou pelo goleiro alemão. Mais uma vitória do Bayern.