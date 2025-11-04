Club Brugge x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Club Brugge x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Club Brugge
O Club Brugge terá um desafio pela frente e precisa arrancar pontos do Barcelona para seguir vivo em busca da classificação para o mata-mata. O time belga abriu a 4ª rodada na 20ª posição, com três pontos, na zona dos playoffs. A equipe tem uma vitória e duas derrotas nas três primeiras partidas e aposta na vantagem de jogar em casa para surpreender o Barcelona.
Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Nicky Hayen não poderá contar com Meijer, Mignolet e Reis, todos lesionados. No entanto, a expectativa fica pelo retorno do meia Raphael Onyedika, tratado como dúvida para encarar o Barça.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona é o 9º colocado nesta fase de liga da Champions, fora da zona de classificação direta para as oitavas de final. Mesmo assim, o time tem duas vitórias, contra Newcastle e Olympiacos, mas perdeu em casa para o PSG.
Contudo, o técnico Hansi Flick ainda precisa lidar com algumas baixas no elenco. Isto porque Joan García, Gavi, Pedri, Raphinha e Ter Stegen, lesionados, seguem fora de combate. Além disso, Christensen, Lewandowski e Dani Olmo são tratados como dúvidas e podem aumentar a lista de desfalques.
CLUB BRUGGE X BARCELONA
4ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 05/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Jan Breydel Stadium, na Bélgica.
CLUB BRUGGE: Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stanković, Vanaken; Carlos Forbs, Tzolis; Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.
BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Fermín López; Yamal, Rashford; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Auxiliares: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra).
VAR: Stuart Attwell (Inglaterra).