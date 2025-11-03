Pedro e Ayrton Lucas recebem homenagem do Flamengo

“Quero agradecer, é mais um passo importante na minha carreira conseguir essa marca. É o clube que eu sempre sonhei em jogar, sempre foi meu maior sonho. Então, fico até sem palavras. Espero que, daqui para a frente, consiga alcançar outras marcas e títulos, que é o mais importante, com essa camisa”, disse Ayrton Lucas, que chegou ao Flamengo em 2022.

O dia foi movimentado no Flamengo. Além da coletiva antes do treino no Ninho do Urubu, o Rubro-Negro homenageou nesta segunda-feira (3/11) dois jogadores importantes do elenco. Ayrton Lucas e Pedro receberam quadros com camisas do clube com os números 200 e 300, respectivamente. As numerações dizem respeito à quantidade de partidas que os atletas angariaram atuando pela equipe carioca. O diretor executivo José Boto, aliás, entregou pessoalmente os objetos.

LEIA MAIS: Pedro ironiza declaração de jornalista com ação publicitária; atletas do Flamengo respondem

Pedro fala sobre amor pelo Flamengo

Depois, quem recebeu a homenagem foi o centroavante Pedro. Com o braço direito imobilizado por conta da fratura sofrida contra o Racing (ARG), no último dia 22, o jogador comemorou o feito de atingir 300 jogos pelo clube que ama.

“Agradecer primeiramente a Deus por tudo o que eu passei no Flamengo. Cada fase que eu passei aqui sem dúvida nenhuma foi importante para minha vida tanto pessoal quanto profissional. Cheguei aqui em 2020 e fui muito bem recebido pelos torcedores, pelos jogadores que estavam aqui na época. Então todo mundo que fez parte desse processo, para mim é muito importante. Tanto os jogadores, tanto o estafe, diretoria. Então só tenho a agradecer por cada fase vivida aqui dentro. Espero poder continuar fazendo história aqui. Conquistando títulos, fazendo gols. Sem dúvidas, é o que eu mais quero. E espero poder esse ano ainda terminar com títulos. Só agradecer. Obrigado pela homenagem. É uma alegria imensa viver tantos anos dentro do clube que eu sempre torci e amei. Hoje vivenciar isso dentro de campo é muito gratificante. Agradecer a todos pelo carinho e pela homenagem”, afirmou o camisa 9.