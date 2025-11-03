Cristiano Ronaldo fala sobre Messi, Georgina e fortuna em entrevista a Piers Morgan

Astro português volta a negar que Messi seja melhor, revela lado pessoal e brinca ao dizer que já é bilionário “há alguns anos” / Crédito: Jogada 10

Mesmo após décadas, a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi pelo título de melhor jogador do mundo segue sendo motivo de debates em todo o planeta. E, mais uma vez, o astro português deixou claro que não considera o argentino superior.

Em um trecho da entrevista ao jornalista Piers Morgan, CR7 respondeu a uma opinião de Wayne Rooney — ex-companheiro de Manchester United — que havia dito preferir Messi. “Sem problema. Eu só não concordo. Não preciso ser humilde”, afirmou o português em um dos trechos já divulgados da conversa. A entrevista completa irá ao ar na próxima terça-feira (4). Segundo Piers Morgan, será o bate-papo “mais pessoal” da carreira de Cristiano, com quem ele já protagonizou conversas marcantes — incluindo a que antecedeu a saída do jogador em sua segunda passagem pelo Manchester United, pouco antes da Copa do Mundo de 2022. No filters. No scripts. Just us.

Em outros momentos revelados, Cristiano Ronaldo fala sobre sua relação com Georgina Rodríguez, dizendo que sempre soube que ela era “a mulher da sua vida”. Além disso, ele revelou que certamente vai chorar no dia em que se aposentar dos gramados. Quando questionado sobre sua fortuna bilionária, principalmente depois da ida para a Arábia Saudita, o craque brincou. “Isso não é verdade. Já sou bilionário há alguns anos (risos)”, disse o astro português.