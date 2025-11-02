Na véspera da convocação, Ancelotti acompanha Vasco x São Paulo em São Januário

Na véspera da convocação, Ancelotti acompanha Vasco x São Paulo em São JanuárioTreinador da Seleção Brasileira assiste ao confronto na sala da presidência do clube carioca, ao lado de Sami Xaud e Rodrigo Caetano
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi a São Januário para acompanhar a partida entre Vasco e São Paulo, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ao lado do italiano, estão o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e o presidente da entidade, Samir Xaud, na véspera da convocação para a próxima Data Fifa, a última da atual temporada.
Dessa forma, o profissional divulgará mais uma lista, nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília). Desta vez para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18, respectivamente. Os confrontos serão em solo europeu, em Londres e Paris.
Entre os jogadores do Cruz-Maltino, Ancelotti convocou o lateral-direito Paulo Henrique na última Data Fifa. O jogador, inclusive, foi titular diante do Japão e estufou a rede em outubro.
Por outro lado, o técnico Fernando Diniz defende as convocações do meio-campista Philippe Coutinho e do atacante Rayan, que vivem um grande momento nesta subida de produção da equipe da Colina. Do lado do Tricolor Paulista, Marcos Antônio chegou a aparecer na pré-lista.
Por fim, o treinador deixou claro que nesta última Data Fifa de 2025 pretende convocar mais atletas que atuam no futebol brasileiro. Será a chance de acompanhar de perto novos nomes, de olho na lista da Copa do Mundo, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá.