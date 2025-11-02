Na véspera da convocação, Ancelotti acompanha Vasco x São Paulo em São Januário

Treinador da Seleção Brasileira assiste ao confronto na sala da presidência do clube carioca, ao lado de Sami Xaud e Rodrigo Caetano / Crédito: Jogada 10

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi a São Januário para acompanhar a partida entre Vasco e São Paulo, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ao lado do italiano, estão o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e o presidente da entidade, Samir Xaud, na véspera da convocação para a próxima Data Fifa, a última da atual temporada. Dessa forma, o profissional divulgará mais uma lista, nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília). Desta vez para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18, respectivamente. Os confrontos serão em solo europeu, em Londres e Paris.