Vídeo: Haaland anda por Manchester vestido de Coringa para o Halloween

Vídeo: Haaland anda por Manchester vestido de Coringa para o HalloweenAtacante norueguês do City surgiu paramentado como vilão do Batman e foi reconhecido ao comprar fraldas em um mercado
O atacante norueguês Erling Haaland surpreendeu ao sair às ruas de Manchester na noite desta sexta (31) para celebrar o Halloween vestido de Coringa, inimigo do Batman. Ele usou maquiagem branca, cabelo verde e um terno roxo, combinando visual e personagem com perfeição.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador se diverte. “É a noite de Halloween, então vamos nos fantasiar um pouco”.
Veja o vídeo:
Apesar da tentativa de passar despercebido, o jogador, porém, rapidamente foi reconhecido por um frequentador de posto de gasolina, que perguntou: “Você é o cara do City?” — o que levou Haaland a brincar com a situação.
Durante o passeio, ele, inclusive, fez compras aparentemente comuns: fraldas e pacotes de cards da Premier League com ele próprio na embalagem.
Acompanhado pela namorada, Isabel Haugseng Johansen — que se fantasiou de Mulher‑Gato — o atacante se divertiu assumindo o papel do vilão. Ele, aliás, brincou diante do espelho: “Isso parece irado!”.
No campo, Haaland permanece peça-chave do Manchester City: lidera a artilharia da Premier League com 11 gols em nove partidas.
