Vídeo: Haaland anda por Manchester vestido de Coringa para o Halloween

Apesar da tentativa de passar despercebido, o jogador, porém, rapidamente foi reconhecido por um frequentador de posto de gasolina, que perguntou: “Você é o cara do City?” — o que levou Haaland a brincar com a situação.

Durante o passeio, ele, inclusive, fez compras aparentemente comuns: fraldas e pacotes de cards da Premier League com ele próprio na embalagem.

Acompanhado pela namorada, Isabel Haugseng Johansen — que se fantasiou de Mulher‑Gato — o atacante se divertiu assumindo o papel do vilão. Ele, aliás, brincou diante do espelho: “Isso parece irado!”.

No campo, Haaland permanece peça-chave do Manchester City: lidera a artilharia da Premier League com 11 gols em nove partidas.

