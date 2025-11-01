Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino e Tricolor Paulista se enfrentam neste domingo (2), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (2), Vasco e São Paulo fazem um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo é um confronto direto na briga pelo G7 e, consequentemente, uma vaga na próxima Copa Libertadores. No primeiro turno, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor Paulista, por 3 a 1, em pleno Morumbis.

Onde assistir?

Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube)

Como chega o Vasco?

Em grande fase na temporada, o Vasco chega embalado após vencer nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Cruz-Maltino chegou aos 42 pontos, cinco a menos que o Botafogo, que está na sétima posição, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2026.

O Vasco terá o reforço de Rayan, que desfalcou o time na vitória sobre o Red Bull Bragantino devido a um edema na coxa direita. O atacante é o grande protagonista da equipe com seis gols nos últimos seis jogos. Fernando Diniz também estará na área técnica após cumprir suspensão na rodada passada. No entanto, Garré deve ser desfalque. O meia argentino está em transição devido a uma pubalgia.

LEIA MAIS: Com Rayan no radar, Carlo Ancelotti vai assistir Vasco x São Paulo em São Januário

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega menos pressionado depois da vitória na última rodada sobre o Bahia, no Morumbis. O Tricolor vinha de três derrotas seguidas, o que o fez despencar na classificação do Brasileirão. No entanto, o time paulista ainda está na briga pelo G7, com 41 pontos, um a menos que o Vasco e seis do Botafogo, que abre a zona de classificação para a Copa Libertadores.

O técnico Hernán Crespo vai poder contar com Rafael Tolói. O zagueiro está recuperado da lesão muscular e treinou durante a semana sem restrições físicas. No entanto, Cédric Soares segue fora. O lateral-direito ainda está em transição devido a uma fratura no primeiro dedo do pé direito. Além dele, o São Paulo também não conta com Calleri, Ryan, André Silva, Luan e Oscar, todos no departamento médico.

LEIA MAIS:  São Paulo divulga boletim médico de lesionados

VASCO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 02/11/2025 (domingo), às 20h30h (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Wagner Reway (SC)

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar