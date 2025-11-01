Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (2), Vasco e São Paulo fazem um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo é um confronto direto na briga pelo G7 e, consequentemente, uma vaga na próxima Copa Libertadores. No primeiro turno, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor Paulista, por 3 a 1, em pleno Morumbis.

Como chega o Vasco?

Em grande fase na temporada, o Vasco chega embalado após vencer nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Cruz-Maltino chegou aos 42 pontos, cinco a menos que o Botafogo, que está na sétima posição, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2026.

O Vasco terá o reforço de Rayan, que desfalcou o time na vitória sobre o Red Bull Bragantino devido a um edema na coxa direita. O atacante é o grande protagonista da equipe com seis gols nos últimos seis jogos. Fernando Diniz também estará na área técnica após cumprir suspensão na rodada passada. No entanto, Garré deve ser desfalque. O meia argentino está em transição devido a uma pubalgia.

LEIA MAIS: Com Rayan no radar, Carlo Ancelotti vai assistir Vasco x São Paulo em São Januário

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega menos pressionado depois da vitória na última rodada sobre o Bahia, no Morumbis. O Tricolor vinha de três derrotas seguidas, o que o fez despencar na classificação do Brasileirão. No entanto, o time paulista ainda está na briga pelo G7, com 41 pontos, um a menos que o Vasco e seis do Botafogo, que abre a zona de classificação para a Copa Libertadores.