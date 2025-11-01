Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino e Tricolor Paulista se enfrentam neste domingo (2), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão
Neste domingo (2), Vasco e São Paulo fazem um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo é um confronto direto na briga pelo G7 e, consequentemente, uma vaga na próxima Copa Libertadores. No primeiro turno, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor Paulista, por 3 a 1, em pleno Morumbis.
Onde assistir?
Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube)
Como chega o Vasco?
Em grande fase na temporada, o Vasco chega embalado após vencer nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Cruz-Maltino chegou aos 42 pontos, cinco a menos que o Botafogo, que está na sétima posição, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2026.
O Vasco terá o reforço de Rayan, que desfalcou o time na vitória sobre o Red Bull Bragantino devido a um edema na coxa direita. O atacante é o grande protagonista da equipe com seis gols nos últimos seis jogos. Fernando Diniz também estará na área técnica após cumprir suspensão na rodada passada. No entanto, Garré deve ser desfalque. O meia argentino está em transição devido a uma pubalgia.
LEIA MAIS: Com Rayan no radar, Carlo Ancelotti vai assistir Vasco x São Paulo em São Januário
Como chega o São Paulo
O São Paulo chega menos pressionado depois da vitória na última rodada sobre o Bahia, no Morumbis. O Tricolor vinha de três derrotas seguidas, o que o fez despencar na classificação do Brasileirão. No entanto, o time paulista ainda está na briga pelo G7, com 41 pontos, um a menos que o Vasco e seis do Botafogo, que abre a zona de classificação para a Copa Libertadores.
O técnico Hernán Crespo vai poder contar com Rafael Tolói. O zagueiro está recuperado da lesão muscular e treinou durante a semana sem restrições físicas. No entanto, Cédric Soares segue fora. O lateral-direito ainda está em transição devido a uma fratura no primeiro dedo do pé direito. Além dele, o São Paulo também não conta com Calleri, Ryan, André Silva, Luan e Oscar, todos no departamento médico.
LEIA MAIS: São Paulo divulga boletim médico de lesionados
VASCO X SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 02/11/2025 (domingo), às 20h30h (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Wagner Reway (SC)