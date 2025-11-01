PSG marca nos acréscimos, supera Nice no sufoco e mantém a ponta na França

Gonçalo Ramos, aos 49 minutos do segundo tempo, anota o gol solitário no Parque dos Príncipes; parisienses garante a liderança nesta rodada / Crédito: Jogada 10

Foi no sufoco, mas o Paris Saint-Germain derrotou por 1 a 0 o Nice neste sábado (1/11), pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O atacante português Gonçalo Ramos, nos acréscimos do segundo tempo, anotou o gol solitário no Parque dos Príncipes. Com o resultado, os parisienses seguem firmes na briga pela liderança da Ligue 1, agora com 24 pontos. Além disso, mantêm a invencibilidade em seus domínios. Já o Nice, que vinha de uma série positiva, estaciona nos 17 pontos e desperdiça a chance de encostar no pelotão de frente.