PSG marca nos acréscimos, supera Nice no sufoco e mantém a ponta na França

PSG marca nos acréscimos, supera Nice no sufoco e mantém a ponta na FrançaGonçalo Ramos, aos 49 minutos do segundo tempo, anota o gol solitário no Parque dos Príncipes; parisienses garante a liderança nesta rodada
Foi no sufoco, mas o Paris Saint-Germain derrotou por 1 a 0 o Nice neste sábado (1/11), pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O atacante português Gonçalo Ramos, nos acréscimos do segundo tempo, anotou o gol solitário no Parque dos Príncipes.
Com o resultado, os parisienses seguem firmes na briga pela liderança da Ligue 1, agora com 24 pontos. Além disso, mantêm a invencibilidade em seus domínios. Já o Nice, que vinha de uma série positiva, estaciona nos 17 pontos e desperdiça a chance de encostar no pelotão de frente.
Depois de uma sequência de três empates em quatro jogos, o Paris Saint Germain teve a liderança ameaçada nesta rodada e encarou uma pedreira pela frente. Apesar da posse, os comandados de Luis Enrique sofreram para criar chances diante da eficiente retaguarda do Nice. Assim, as emoções ficaram para a etapa final.
Na segunda etapa, o técnico do PSG promoveu mudanças, buscando mais velocidade e agressividade. João Neves arrancou tinta da trave, bem como Kvaratskhelia e Mayulu também tiveram oportunidades. Mas a recompensa pela insistência só veio aos 49 minutos, quando Kang in-Lee cobrou escanteio e, depois de um desvio, Ramos cabeceou firme na segunda trave para assegurar o triunfo dos donos da casa.
Jogos da 11ª rodada do Francês
Sábado (1/11)
PSG 1×0 Nice
Monaco x Paris FC – 15h
Auxerre x Marseille – 17h05
Domingo (2/11)
Lorient x Lens – 13h15
Strasbourg x Toulouse – 15h30
Lille x Metz – 17h45
Segunda-feira (3/11)
Reims x Nantes – 16h
