Flamengo x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Flamengo x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30Duelo de rubro-negros ocorre neste sábado (1º/11), no Maracanã, pelo Brasileirão; será o primeiro jogo do Fla após classificação na Libertadores
Neste sábado (1º), após a épica classificação à sua quinta final de Libertadores, o Flamengo se volta para o Brasileirão, torneio pelo qual enfrenta o Sport, pela abertura da 31ª rodada. Será o reencontro do time com a torcida no Maracanã após a batalha em Avellaneda, que classificou o rubro-negro para a decisão da Liberta. A bola rola às 21h (de Brasília), então é hora de sabermos como chegam as equipes – que ainda em novembro voltam a se enfrentar por partida atrasada – para esta jornada pela liga nacional.
A Voz do Esporte ataca com tudo e, a partir de 19h30, acompanha, ao vivo, as emoções da partida. Cesar Tavares consolida, na narração, sua segunda jornada do dia. Thiago Hugolini dará um auxílio luxuoso nos comentários. Por fim, nas reportagens, Pedro Rigoni veste a camisa 10.