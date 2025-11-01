Ex-Arsenal é dispensado no México por faltar a treino e procurar cadela perdida

Embora tenha sido anunciado como grande reforço para a temporada pelo clube mexicano, Aaron Ramsey conviveu com grave lesão muscular no Pumas / Crédito: Jogada 10

O meia Aaron Ramsey teve o contrato contrato com o Pumas, do México, após realizar apenas seis partidas. O galês, de 34 anos, assinou em julho, mas não entrava em campo desde setembro devido à recuperação de uma cirurgia no músculo isquiotibial. Sua participação se resumiu a três jogos como titular, longe das expectativas geradas com sua contratação. Além dos problemas físicos, Ramsey enfrentou uma crise pessoal fora dos gramados: o desaparecimento de sua cadela Halo. Ele fez diversas publicações nas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. E chegou a faltar aos treinos dos Pumas enquanto a procurava. Este fato teria sido a gota d’água para os dirigentes.