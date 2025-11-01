Ceará x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão da Rede Globo, em TV aberta. Além disso, será possível assistir ao confronto pelo Premiere, no pay-per-view.

Depois do encontro no Maracanã no meio de semana, Ceará e Fluminense voltam a duelar neste domingo (2), às 16h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão vive a pior sequência na Série A em 2025 e ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos. Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras já começa a mirar no G4, pois está na sexta posição, com 47, e tem chance de ficar na quinta colocação nesta rodada.

Como chega o Ceará

Depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense na última quarta-feira, o Ceará busca dá o troco na equipe carioca. Os jogadores e técnico, aliás, reclamaram do lance da falta que originou o gol adversário. Assim, pode ser mais um ânimo para tentar convencer a torcida e se afastar da zona de rebaixamento.

Para partida desde domingo, o técnico Léo Condé, entretanto, terá praticamente todos jogadores à disposição e deve repetir o time. Dieguinho e Marcos Victor seguem como dúvidas para o confronto. O primeiro segue em processo de transição após um edema na panturrilha. Já o segundo continua fazendo fisioterapia.

Como chega o Fluminense

Em situação bem diferente, o Fluminense busca se classificar de forma para Libertadores via Brasileirão sem depender da Copa do Brasil. Uma vitória pode colocar o Tricolor na colocação, assim, fica a cinco pontos do Mirassol, quarto colocado. No entanto, vai precisar do tropeço do Bahia para o Bragantino e também do revés do Mirassol contra o Botafogo no Maião.

Dentro de campo, o treinador Luis Zubeldía terá desfalques para partida. Lucho Acosta e Bernal levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Desta maneira, o treinador deve utilizar Lima no lugar do argentino e pode relacionar Lezcano para ficar como opção no banco. Além deles, Hércules virou dúvida por sair com dores na coxa direita na última quarta-feira. Assim, Nonato, que não atua desde a derrota para o Lanús na Argentina, deve voltar ao time.