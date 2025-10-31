Vitória de Guimarães x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória de Guimarães x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragemEncarnados tentam se aproximar da liderança em um duelo fora de casa, contra os Conquistadores, que querem subir na tabela
Na busca por se aproximar da parte de cima da tabela, o Benfica encara o Vitória de Guimarães. A partida acontece na tarde deste sábado (1º), às 17h30, horário de Brasília, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, pela 10ª rodada do Campeonato Português.
No momento, os Encarnados ocupam a terceira colocação, com 21 pontos, quatro abaixo do líder Porto. No meio da semana, o Benfica eliminou o Tondela nas quartas de final da Taça da Liga. Já os Conquistadores estão na 8ª posição, com 11 pontos, e perderam na última rodada para o Famalicão.
Onde assistir
A partida terá transmissão no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e no serviço de streaming Disney+.
Como chega o Vitória de Guimarães
Na busca por uma reabilitação no campeonato, o Vitória quer aprender com os erros da última rodada para conseguir o triunfo dentro de casa. O treinador Luís Pinto pregou respeito ao adversário, mas disse que espera uma equipe corajosa e solta para encarar os Encarnados.
Como chega o Benfica
Com o sinal de alerta ligado, os Encarnados não podem bobear no confronto no interior do país. Caso tropece mais uma vez fora de casa, o Benfica pode ver o Porto e Sporting abrirem vantagem. Para a partida deste sábado, José Mourinho espera uma equipe ambiciosa e tem dúvida apenas entre António Silva e Tomás Araújo na defesa.
VITÓRIA DE GUIMARÃES X BENFICA
Campeonato Português – 10ª rodada
Data e horário: 01/11/2025 (sábado), às 17h30 (de Brasília)
Local: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães (POR)
VITÓRIA DE GUIMARÃES: Reyes; Maga, Viondi, Abascal e Lebedenko; Mukundi, Samú, Blanco, Sousa e Saviolo; Ndeye. Técnico: Luís Pinto.
BENFICA: Trubin; Fredrik Aursnes, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos e Dodi Lukebakio; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov e Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
VAR: José Besa