Santos x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfretam em duelo direto contra o rebaixamento. Peixe quer seguir fora da Z4, enquanto o Leão tenta manter a reabilitação
Em um duelo direto contra o rebaixamento, Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro para conseguir respirar no Brasileirão. A partida acontece na tarde deste sábado (1º), às 16h, válida pela 31ª rodada da competição.
No momento, o Peixe é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, na 16ª colocação. Na última rodada, o Alvinegro conseguiu um resultado importante, empatando com o Botafogo em 2 a 2, fora de casa. Já o Leão vem embalado de uma vitória dentro de casa contra o Flamengo, no Castelão. No reencontro com Vojvoda, o Tricolor tenta se aproximar da saída do Z4, já que ocupa a 18ª posição, com 27 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.
Como chega o Santos
Tentando voltar a vencer dentro de casa, o Peixe vai em busca de uma vitória em um confronto direto, algo que não aconteceu no último contra o Vitória. Para o duelo, Vojvoda contará com o retorno de Zé Rafael, que estava suspenso contra o Botafogo. Por outro lado, Souza está fora da partida pelo terceiro amarelo e Tomás Rincón, que se recupera de um edema muscular na panturrilha, é dúvida. Neymar, que voltou a treinar com o grupo nesta semana, ainda tem a presença incerta, já que não chegou a realizar trabalhos táticos.
Como chega o Fortaleza
No reencontro com o seu antigo treinador, o Leão do Pici quer se manter vivo na briga contra o rebaixamento. Afinal, a vitória contra o Flamengo deu um novo ânimo para o Tricolor nesta reta final de Brasileirão. Para o confronto direto na Baixada Santista, Martín Palermo terá os retornos do zagueiro Kuscevic e do atacante Lucero.
SANTOS X FORTALEZA
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data e horário: 01/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila (Kuscevic) e Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
Árbitro: Anderson Daronco (SP)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)