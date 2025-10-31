Palmeiras x Flamengo é a quinta final repetida da Libertadores; veja

Único brasileiro envolvido em decisões com revanche foi o Santos, contra Boca Jrs (ARG) e Peñarol (URU); Verdão e Fla se enfrentam dia 29 / Crédito: Jogada 10

Dois dos times mais fortes do continente na última década, Palmeiras e Flamengo terão um “tira-teima” na final da Libertadores 2025. Afinal, desde 2019, a dupla só não esteve presente em duas edições – exatamente as duas últimas. E você sabia que esta será apenas a quinta reedição de final de Libertadores? O Jogada10, então, entrou no túnel do tempo e buscou em todas as finais de Liberta quais se repetiram ao longo da história. O número, aliás, é baixo. Somente quatro encontros se repetiram em anos posteriores, sendo este Palmeiras e Flamengo o quinto – o primeiro envolvendo dois times brasileiros.

LEIA MAIS: Conmebol confirma decisão da Libertadores em Lima A primeira repetição se deu em 1971, na 12ª edição do torneio. Em 1696, Nacional (URU) e Estudiantes (ARG) fizeram a final, com o time argentino angariando seu bicampeonato (após vencer o Palmeiras em 1968). Dois anos depois, foi a vez do troco: os uruguaios venceram no jogo extra (2 a 0) e levantaram a Liberta pela primeira vez, na primeira revanche da história do torneio. A segunda final repetida se deu apenas em 1996, entre River Plate (ARG) e América de Cali (COL). O time argentino, atualmente tetracampeão, conquistou sua primeira Libertadores em 1986 exatamente diante dos colombianos. Dez anos depois, venceu pela segunda vez, dando novo vice (o quarto) ao América.

Santos chama a atenção no Século XXI As duas vezes seguintes (e últimas antes de Palmeiras x Flamengo) envolveram o Santos. Primeiro, em 2003, o time da Vila Belmiro reencontrou o Boca Jrs (ARG) após a histórica final de 1963, que representou o bicampeonato do Peixe de Pelé e cia. Desta vez, o time argentino conseguiu a revanche, sendo campeão (pela quinta vez) em pleno Morumbi. Oito anos mais tarde, o Santos conquistaria seu tri. E seria contra o mesmo rival da primeira conquista; o Peñarol (URU). Com direito a show de Neymar, o Peixe venceu por 2 a 1, no Pacaembu, repetindo o feito de 1962, quando bateu a equipe uruguaia na grande decisão. Agora é a vez de Palmeiras e Flamengo Potências do futebol brasileiro e donos da maior rivalidade atual do país, Palmeiras e Flamengo chegam para a reedição da final de 2021. Na ocasião, em Montevidéu, o Verdão levou a melhor por 2 a 1, na prorrogação, conquistando o troféu pela terceira vez. Agora, quatro anos mais tarde, os times se reencontram com diversos ingredientes.