Hulk fica a um gol de se juntar a CR7 e Messi em grupo dos 500

O atacante Hulk quebrou um longo jejum de 15 jogos na última terça-feira (28). O gol, aliás, foi fundamental na vitória do Atlético por 3 a 1 sobre o Independiente del Valle, que garantiu o time na final da Copa Sul-Americana. O camisa 7 aproveitou um desvio da zaga, ficou cara a cara com o goleiro e empurrou para as redes. Na comemoração, todos os jogadores abraçaram o atacante, que vibrou muito com a torcida. Este gol, no entanto, teve um significado ainda maior para sua carreira.

Isso porque Hulk chegou à impressionante marca de 499 gols em seus 21 anos de futebol profissional. Agora, o ídolo do Atlético está a apenas um gol de entrar em um grupo extremamente exclusivo. Caso balance as redes mais uma vez, o atacante se tornará o sexto jogador em atividade a atingir a marca de 500 ou mais gols na carreira. A lista, portanto, conta apenas com estrelas renomadas do futebol mundial.