Hulk fica a um gol de se juntar a CR7 e Messi em grupo dos 500

Hulk fica a um gol de se juntar a CR7 e Messi em grupo dos 500Atacante do Atlético quebrou jejum na Sul-Americana, chegou a 499 gols na carreira e pode entrar em lista seleta de artilheiros
O atacante Hulk quebrou um longo jejum de 15 jogos na última terça-feira (28). O gol, aliás, foi fundamental na vitória do Atlético por 3 a 1 sobre o Independiente del Valle, que garantiu o time na final da Copa Sul-Americana. O camisa 7 aproveitou um desvio da zaga, ficou cara a cara com o goleiro e empurrou para as redes. Na comemoração, todos os jogadores abraçaram o atacante, que vibrou muito com a torcida. Este gol, no entanto, teve um significado ainda maior para sua carreira.
Isso porque Hulk chegou à impressionante marca de 499 gols em seus 21 anos de futebol profissional. Agora, o ídolo do Atlético está a apenas um gol de entrar em um grupo extremamente exclusivo. Caso balance as redes mais uma vez, o atacante se tornará o sexto jogador em atividade a atingir a marca de 500 ou mais gols na carreira. A lista, portanto, conta apenas com estrelas renomadas do futebol mundial.
Hulk em lista com craques mundiais
Atualmente, apenas cinco atletas fazem parte deste grupo. O líder absoluto é Cristiano Ronaldo, com 950 gols. Em seguida, aparece Lionel Messi, com 897. O pódio é completado por Robert Lewandowski, que soma 718 gols. Por fim, a lista ainda conta com Luís Suarez (600 gols) e Karim Benzema (502 gols). Hulk, portanto, está muito perto de colocar seu nome ao lado desses jogadores.
Sua trajetória de gols foi construída em diversos países. O atacante marcou por clubes como Porto, em Portugal, e Zenit, na Rússia, além de passagens por Japão e China. Contudo, foi no Atlético, clube que defende desde 2021, que ele mais marcou gols. Ao todo, ele já soma 131 gols em 279 partidas pelo Galo. Desse modo, o super-herói atleticano já é o 10º maior artilheiro da história do clube, além de ser o goleador máximo da Arena MRV, com 19 gols.
