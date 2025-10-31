Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo decreta G7, veja probabilidades

Com as presenças dos brasileiros na decisão, nova vaga via competição nacional se abre e esquenta a disputa nas rodadas finais / Crédito: Jogada 10

Com uma vitória épica por 4 a 0, no Allianz Parque, o Palmeiras garantiu a vaga na final da Libertadores e irá enfrentar o Flamengo, no dia 29, em Lima, no Peru. Nesse sentido, com a presença dos dois times brasileiros na decisão, o G6 se transformou em G7 na briga por uma vaga na próxima edição do torneio continental, visto que Alviverde e Rubro-Negro também disputam o título do Brasileirão. Dessa forma, as probabilidades de outras equipes se modificaram, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Cruzeiro e Mirassol, atuais terceiro e quarto colocados estão com 99.79% de chance de se garantirem na competição, visto que tem boa vantagem para quem vem logo atrás. O Bahia, por sua vez, que soma 49 pontos, possui 91% de possibilidade, já que tem sete à frente do Vasco, atual oitavo colocado.

Disputa promete emoção A briga mais parelha ficará entre os rivais Fluminense, Botafogo, Vasco, com os paulistas São Paulo e Corinthians, assim como o Grêmio. Afinal, o Tricolor de Laranjeiras e o Alvinegro têm 47 pontos, com oito rodadas pela frente, e 71.3% de chance de estarem na Libertadores-2026. O Cruz-Maltino mudou de patamar dentro da competição com a chegada dos reforços da última janela e agora almeja voos mais altos. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz somam 42 pontos, cinco atrás dos rivais, e têm 31.9% de chance. O time carioca mede forças justamente com o São Paulo no domingo (2), atual nono colocado, que tem 41 pontos e 17.8%, no momento. Por fim, Corinthians e Grêmio tentam reagir e beliscar uma vaga, porém somam 39 pontos. Atualmente, o Timão tem 7%, enquanto o Imortal Tricolor conta com 5.3%. O Atlético, que tem 36, e tenta deixar a luta contra o rebaixamento para trás, está com apenas 2.6%. Contudo, tem a chance de garantir a vaga se conquistar a Sul-Americana, diante do Lanús, da Argentina.