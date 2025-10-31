Brasileirão deverá ter mudança em jogos de Flamengo e Palmeiras

Partidas dos times pela 36ª rodada, previamente definidas para o fim de semana dos dias 29 e 30 de novembro, serão antecipadas / Crédito: Jogada 10

A CBF deverá realizar alterações em datas de jogos de Palmeiras e Flamengo, finalistas da Libertadores 2025. A decisão, afinal, ocorrerá no dia 29 de novembro, data que passa pela realização da 36ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, de acordo com publicação desta sexta-feira (31/10) da “ESPN”, a entidade deve confirmar mudanças nas partidas da dupla, que também briga pelo título brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Grêmio, enquanto o Flamengo duela contra o Atlético-MG na rodada em questão.