Brasileirão deverá ter mudança em jogos de Flamengo e Palmeiras

Brasileirão deverá ter mudança em jogos de Flamengo e PalmeirasPartidas dos times pela 36ª rodada, previamente definidas para o fim de semana dos dias 29 e 30 de novembro, serão antecipadas
A CBF deverá realizar alterações em datas de jogos de Palmeiras e Flamengo, finalistas da Libertadores 2025. A decisão, afinal, ocorrerá no dia 29 de novembro, data que passa pela realização da 36ª rodada do Brasileirão.
Dessa forma, de acordo com publicação desta sexta-feira (31/10) da “ESPN”, a entidade deve confirmar mudanças nas partidas da dupla, que também briga pelo título brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Grêmio, enquanto o Flamengo duela contra o Atlético-MG na rodada em questão.
A 36ª rodada, aliás, tem como datas-base os dias 29 e 30 de novembro. Assim, as partidas devem ser antecipadas para a terça-feira (25/11). Isso porque os dois times terão de se apresentar em Lima, no Peru, até o fim da quarta-feira (26/11).
Atualmente, o Palmeiras lidera o Brasileirão, com 62 pontos em 29 partidas. Já o Fla vem em segundo, com 61, com o mesmo números de jogos realizados. Na Libertadores, a dupla duelará pelo primeiro tetracampeonato brasileiro da competição. Eles, aliás, realizarão a primeira revanche entre times brasucas na história do torneio continental.