Abel Ferreira revela mágoa com torcida, mas demonstra desejo de seguir no Palmeiras

Após levar o Verdão a mais uma final de Libertadores, técnico reafirma vontade de continuar, embora se sinta abalado por ofensas "pós dérbi" / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira vive um momento de contrastes no Palmeiras. Após comandar o time em mais uma campanha marcante na Libertadores, que culminou na goleada por 4 a 0 sobre a LDU e na classificação para a final, o português voltou a falar sobre o futuro e revelou que ainda está magoado com parte da torcida. Na coletiva após o jogo, Abel demonstrou emoção ao comentar o episódio de hostilidades sofridas na eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, reconheceu que as ofensas o fizeram refletir sobre sua permanência.

“Não preciso assinar contrato, a Leila sabe o que eu quero. Eu fiquei muito magoado com aquilo que ouvi de uma parte da torcida, não estava à espera. Por isso, digo a Leila: não vale assinar, porque não vou continuar se não houver condições de continuar”, afirmou o treinador, que tem vínculo com o clube até dezembro deste ano. Mesmo com o contrato vigente, o técnico é alvo de propostas do exterior. Recentemente, chegou a ser cogitado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, mas rejeitou a ideia de trocar um clube que disputa títulos por outro que luta contra o rebaixamento na Premier League. “Tem clubes que já me ligaram de todos os lados. Vocês veem a Inglaterra, a gente vai para o meio da tabela. Postecoglou fez nove jogos e foi demitido”, lembrou Abel, referindo-se ao breve trabalho do treinador australiano Ange Postecoglou no Forest. Ecos do Dérbi recente ainda refletem O episódio de maior desgaste com a torcida ocorreu no Dérbi contra o Corinthians, quando Abel reagiu ironicamente aos xingamentos de um grupo de torcedores durante a partida. A reação repercutiu mal na época e gerou críticas nas redes sociais. Mesmo assim, o treinador faz questão de destacar o carinho pelo clube e a relação de confiança com a presidente Leila Pereira e o elenco.

“É duro estar no Brasil. Não pelo clube. Mas porque vocês jornalistas são duros, alguns passam do ponto, e às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que quero. Olhando para o clube, estrutura, o Palmeiras para mim é um oásis. Não sei se vamos ganhar títulos ou não, mas a Leila sabe o que quero, os jogadores sabem que gosto de os treinar. Temos cinco anos, pensei que seriam cinco meses. Eu gosto de estar aqui”, afirmou. Em setembro, Leila revelou publicamente a proposta feita ao português: renovação até o fim de 2027, sem multa rescisória para nenhuma das partes. Contudo, segundo Abel, a negociação foi direta, sem intermediação de seu empresário, Hugo Cajuda. “Não preciso ter nada assinado, para mim basta de boca”, completou.