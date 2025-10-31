Abel Ferreira revela mágoa com torcida, mas demonstra desejo de seguir no Palmeiras

Abel Ferreira revela mágoa com torcida, mas demonstra desejo de seguir no PalmeirasApós levar o Verdão a mais uma final de Libertadores, técnico reafirma vontade de continuar, embora se sinta abalado por ofensas "pós dérbi"
O técnico Abel Ferreira vive um momento de contrastes no Palmeiras. Após comandar o time em mais uma campanha marcante na Libertadores, que culminou na goleada por 4 a 0 sobre a LDU e na classificação para a final, o português voltou a falar sobre o futuro e revelou que ainda está magoado com parte da torcida.
Na coletiva após o jogo, Abel demonstrou emoção ao comentar o episódio de hostilidades sofridas na eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, reconheceu que as ofensas o fizeram refletir sobre sua permanência.
“Não preciso assinar contrato, a Leila sabe o que eu quero. Eu fiquei muito magoado com aquilo que ouvi de uma parte da torcida, não estava à espera. Por isso, digo a Leila: não vale assinar, porque não vou continuar se não houver condições de continuar”, afirmou o treinador, que tem vínculo com o clube até dezembro deste ano.
Mesmo com o contrato vigente, o técnico é alvo de propostas do exterior. Recentemente, chegou a ser cogitado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, mas rejeitou a ideia de trocar um clube que disputa títulos por outro que luta contra o rebaixamento na Premier League.
“Tem clubes que já me ligaram de todos os lados. Vocês veem a Inglaterra, a gente vai para o meio da tabela. Postecoglou fez nove jogos e foi demitido”, lembrou Abel, referindo-se ao breve trabalho do treinador australiano Ange Postecoglou no Forest.
Ecos do Dérbi recente ainda refletem
O episódio de maior desgaste com a torcida ocorreu no Dérbi contra o Corinthians, quando Abel reagiu ironicamente aos xingamentos de um grupo de torcedores durante a partida. A reação repercutiu mal na época e gerou críticas nas redes sociais. Mesmo assim, o treinador faz questão de destacar o carinho pelo clube e a relação de confiança com a presidente Leila Pereira e o elenco.
“É duro estar no Brasil. Não pelo clube. Mas porque vocês jornalistas são duros, alguns passam do ponto, e às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que quero. Olhando para o clube, estrutura, o Palmeiras para mim é um oásis. Não sei se vamos ganhar títulos ou não, mas a Leila sabe o que quero, os jogadores sabem que gosto de os treinar. Temos cinco anos, pensei que seriam cinco meses. Eu gosto de estar aqui”, afirmou.
Em setembro, Leila revelou publicamente a proposta feita ao português: renovação até o fim de 2027, sem multa rescisória para nenhuma das partes. Contudo, segundo Abel, a negociação foi direta, sem intermediação de seu empresário, Hugo Cajuda.
“Não preciso ter nada assinado, para mim basta de boca”, completou.
Abel Ferreira, que está no Palmeiras desde 2020, disputará sua terceira final de Libertadores em seis edições do torneio. Bicampeão continental, o técnico busca agora o tricampeonato, feito que o consolidaria de vez como o treinador mais vitorioso da história alviverde.
