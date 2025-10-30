Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo renova contrato com atacante do Sub-20

Tricolor amplia o vínculo do jovem Tetê, de apenas 18 anos, que expirava no meio de 2026. Cria de Cotia ganha reajuste salarial
O São Paulo renovou contrato com o jovem Perivan dos Santos, o Tetê, de 18 anos, que atua no time sub-20 do clube. A CBF publicou o registro nesta quinta-feira (30).

O atacante tinha vínculo somente até a metade de 2026. O Tricolor negociou com seus empresários e, assim, o jogador ganhou valorização salarial. O novo compromisso tem duração até o meio de 2029.

Na atual temporada, Tetê soma 33 jogos disputados no sub-20, com três gols marcados e quatro assistências concedidas. O atacante já participou de alguns treinos com o profissional no CT da Barra Funda e vem chamando atenção da comissão técnica principal.

O Tricolor definiu sua estratégia para o início de 2026, e ela passa diretamente por Cotia. O clube pretende fortalecer o elenco principal com atletas formados nas categorias de base e, ao mesmo tempo, buscar reforços mais jovens no mercado. Tudo isso visando rejuvenescer o plantel na próxima temporada.

A diretoria tricolor determinou que seis jogadores do time sub-20 serão promovidos ao elenco profissional logo após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. A seleção dos nomes ficará a cargo do técnico Hernán Crespo e de sua comissão técnica.

