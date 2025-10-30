Saiba quanto o Flamengo já faturou com a classificação à final da Libertadores

Rubro-Negro garante pelo menos mais 7 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões), que é a premiação destinada para o vice-campeão

A classificação do Flamengo para a final da Libertadores assegurou, no mínimo, mais 7 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões) aos cofres. Afinal, se trata do valor destinado ao vice-campeão. Entretanto, se conquistar o título, o clube poderá embolsar 24 milhões de dólares (R$ 136 milhões).

O time comandado por Filipe Luís garantiu a vaga na decisão nesta quarta-feira (29), ao empatar em 0 a 0 com o Racing, em Avellaneda, na Argentina. Isso porque houve triunfo brasileiro por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Gonzalo Plata, no jogo de ida.

Até o momento, com a soma de todas as fases do torneio continental, portanto, o Flamengo já acumulou 9,24 milhões de dólares (R$ 52 milhões).

A saber, 3 milhões de dólares (R$ 16,9 milhões) na fase de grupos; 3 x 330 mil dólares (R$ 5,6 milhões) de bônus por vitórias; 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões) nas oitavas; 1,7 milhão de dólares (R$ 9,6 milhões) nas quartas; e 2,3 milhões de dólares (R$ 13 milhões) nas semifinais.

A grande final da Libertadores ocorrerá no dia 29 de novembro (sábado), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.