Pedri tem lesão na coxa e aumenta lista de contundidos do Barcelona na temporada

Titular da equipe em todos os jogos em 2025/26, meia deve ficar de fora até o fim de novembro e é mais um no Departamento Médico / Crédito: Jogada 10

O Barcelona tem sofrido com o aumento na quantidade de lesionados na temporada e teve mais uma péssima notícia. Afinal, Pedri contundiu o bíceps femoral da coxa esquerda e será mais um a desfalcar a equipe na sequência da temporada. Ele se junta a Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Christensen, Ter Stegen e Joan García no departamento médico. Dessa forma, o clube catalão não divulgou qualquer previsão de retorno oficial. Contudo, a imprensa local estima que ele ficará afastado dos gramados por cerca de um mês. O meia também ficará de fora da próxima Data Fifa, entre os dias 10 e 18 de novembro, com jogos da seleção espanhola pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Peça-chave do esquema de Hansi Flick, o jogador iniciou todas as partidas da equipe em 2025/26 e participou de 59 dos 60 jogos da temporada passada. Vale lembrar que ele teve sobrecarga de jogos entre 2020 e 2021 e acabou sofrendo com problemas físicos nos três anos seguintes. Extensa lista catalã Além dos lesionados, nomes como Lamine Yamal, Ferrán Torres, Fermín López, Frenkie de Jong, Alejandro Balde já ficaram de fora em outros momentos e trouxeram dor de cabeça ao treinador. “Temos que encontrar soluções e gerenciar a situação, esse é o nosso trabalho. Os jogadores da base podem ter sua chance, assim como aqueles que não tiveram muitos minutos até agora”, disse Hansi Flick.