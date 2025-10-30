Neymar recebe Braydon Bent, torcedor inglês “símbolo” do Santos

Neymar recebe Braydon Bent, torcedor inglês “símbolo” do SantosJovem, que viralizou em 2018 ao declarar amor pelo Peixe na Inglaterra, encontrou o ídolo e visitou a Vila Belmiro
O Santos promoveu um encontro especial no CT Rei Pelé nesta quarta-feira (29). O capitão e ídolo Neymar recebeu a visita do torcedor inglês Braydon Bent. O jovem, aliás, ficou famoso em 2018, quando tinha apenas nove anos. Naquela época, ele viralizou ao declarar sua torcida pelo Peixe diretamente de Manchester, sua cidade natal. Por causa de sua história, Bent se tornou uma espécie de símbolo internacional do clube.
A relação do jovem inglês com o Santos, inclusive, se estreitou bastante desde então. Logo após ficar conhecido, o clube o abraçou. O Santos, por exemplo, chegou a usar Braydon Bent como garoto-propaganda durante o lançamento de um uniforme da Umbro, antiga fornecedora de material esportivo do time, que também é uma marca inglesa. Agora, anos depois, o torcedor retornou à Baixada Santista para rever o clube.
Jovem conhece Neymar
Nesta semana, Bent visitou a Vila Belmiro e o Museu do clube. Contudo, o ponto alto da visita foi, sem dúvida, o encontro com o maior ídolo recente do Peixe. O jovem torcedor estava acompanhado de sua irmã e tirou fotos com o astro no CT Rei Pelé. Visivelmente impactado, Braydon falou sobre o momento e reafirmou seu amor pelo time brasileiro.
“Eu amo o Santos e espero que ele se garanta nos próximos jogos para a próxima temporada”, disse o torcedor.
O encontro com o camisa 10, portanto, fechou a visita com chave de ouro.
“É uma honra estar aqui”, completou o jovem inglês, que segue acompanhando a trajetória do clube mesmo a milhares de quilômetros de distância.
