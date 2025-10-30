Neymar recebe Braydon Bent, torcedor inglês “símbolo” do Santos

Jovem, que viralizou em 2018 ao declarar amor pelo Peixe na Inglaterra, encontrou o ídolo e visitou a Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O Santos promoveu um encontro especial no CT Rei Pelé nesta quarta-feira (29). O capitão e ídolo Neymar recebeu a visita do torcedor inglês Braydon Bent. O jovem, aliás, ficou famoso em 2018, quando tinha apenas nove anos. Naquela época, ele viralizou ao declarar sua torcida pelo Peixe diretamente de Manchester, sua cidade natal. Por causa de sua história, Bent se tornou uma espécie de símbolo internacional do clube. A relação do jovem inglês com o Santos, inclusive, se estreitou bastante desde então. Logo após ficar conhecido, o clube o abraçou. O Santos, por exemplo, chegou a usar Braydon Bent como garoto-propaganda durante o lançamento de um uniforme da Umbro, antiga fornecedora de material esportivo do time, que também é uma marca inglesa. Agora, anos depois, o torcedor retornou à Baixada Santista para rever o clube.