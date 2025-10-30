Léo Ortiz, do Flamengo, fala sobre sacrifício para atuar na semi: “Não sei quando teria outra chance”

“Espero que eu possa voltar muitas vezes a esse lugar, mas não sei quando teria outra chance, então valorizo muito esse momento… Mesmo se as coisas não tivessem acontecido, acho que teria valido a pena, porque eu teria feito o que minha cabeça e meu coração mandaram, que é estar disputando essa semifinal pelo Flamengo. Mais feliz ainda de ter conseguido a classificação e tudo isso ter valido a pena”, disse.

Após a classificação para a final da Libertadores, Léo Ortiz, do Flamengo, se emocionou com o 0 a 0 diante do Racing, em Avellaneda. Afinal, o zagueiro superou um estiramento no tornozelo direito, sofrido há apenas 10 dias, e participou de uma força-tarefa para estar presente na partida decisiva.

Força-tarefa para estar em campo

O jogador se contundiu no dia 29 de outubro, diante do Palmeiras. Desde então, fez um esforço para reaparecer na semifinal da Libertadores, com quatro sessões de tratamento em 24h e cuidados no Ninho do Urubu e em casa. Tanto que ficou no banco de reservas na partida de ida, no Maracanã, diante da equipe argentina.

“Logo que fiz o Raio-X, depois do jogo com o Palmeiras, e vi que não tinha nenhuma fratura, falei: preciso jogar um desses jogos da semifinal. Já tinha dito para minha família: não sei o que vou fazer, não sei o que vou tomar, o que vou tratar nesses dias, mas tenho que estar. Fiz uma força muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco para estar participando, vivendo esse momento. Mesmo que bem longe das minhas condições normais, e hoje eu falei também que não tinha jeito de eu ficar fora. O Filipe também falou para mim: “não tem chance de você estar fora desse jogo, você vai dar um jeito”. Muito feliz por tudo isso ter valido a pena”, explicou.

Após um desempenho seguro, o defensor vive a expectativa de figurar na próxima convocação de Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador deixou claro que fará uma lista com mais jogadores que atuam no futebol brasileiro para disputar os amistosos contra o Senegal e a Tunísia, no mês de novembro.