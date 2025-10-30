Filipe Luís pode igualar feito de Renato Gaúcho na Libertadores

Filipe Luís pode igualar feito de Renato Gaúcho na LibertadoresTécnico garante Flamengo na final da competição continental após empate zerado com Racing, em Avellaneda, na Argentina
Filipe Luís está fazendo história no Flamengo como treinador. Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou a vaga para a final da Libertadores 2025 ao eliminar o Racing na semifinal na última quarta-feira (29). Com a classificação para a decisão, o jovem técnico pode igualar a marca de Renato Gaúcho, que venceu a competição continental como jogador e treinador pelo Grêmio.
O técnico do Flamengo anunciou a sua aposentadoria em 2023. Não muito tempo depois, ele assumiu o comando das categorias de base do time carioca. Em 2024, Filipe Luís assumiu o time profissional e em pouco mais de um ano conseguiu guiar a equipe para a decisão da Libertadores. Como jogador, ele participou das últimas três finais com o Rubro-Negro e conquistou duas (2019 e 2022).
O seu companheiro de trabalho, Renato Gaúcho venceu a competição em 1983 ao derrotar o Peñarol na final. Em 2017, ele, portanto, voltou a conquistar a levantar a taça na função de treinador do Imortal Tricolor.
Filipe Luís, aliás, terá a oportunidade de empilhar mais uma conquista com o Flamengo. Ele, afinal, já venceu o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e Copa do Brasil. Desta maneira, seria o primeiro troféu continental do treinador.
Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para saber quem terá pela frente na final – dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A equipe equatoriana, aliás, tem grande vantagem, já que na ida venceu por 3 a 0.