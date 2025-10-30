Executivo do Atlético abre o jogo sobre futuro de Hulk

Executivo do Atlético abre o jogo sobre futuro de HulkDirigente comentou sobre a importância do atacante na história do Galo e da informação de uma possível rescisão com o camisa 7
Paulo Bracks, Executivo de Futebol do Atlético, abriu o jogo sobre o futuro de Hulk no clube mineiro em entrevista a rádio “Itatiaia”. Assim, comentou sobre a importância do atacante na história do Galo, e afirmou que a informação de uma possível rescisão com o camisa 7 é falsa.
“O Hulk, se não for o maior, é o segundo ou, no máximo, o terceiro da história do Atlético. Temos que ter orgulho e gratidão de estar no elenco. Não é um jogador qualquer, respeitamos a história. Até o meio do ano, não existia esse questionamento sobre o Hulk (sobre ser reserva, de jogar menos). É novo encarar essa nova realidade, que é dele não jogando todos os jogos, não estar atuando os 90 minutos, em relação ao primeiro semestre. Vamos tratar esse assunto com ele na mesa. Todas as decisões, que serão tomadas, tem que ter ele presente. Ficamos incomodados e preocupados com uma notícia que saiu, falsa, que estaríamos rescindindo o contrato com o jogador”, disse.
Além disso, o executivo disse que pretende ter uma conversa com Hulk no fim de ano para definir o futuro do jogador em 2026.
“Planejamos, sim, sentar no final de temporada, avaliar com a comissão técnica, com o Hulk, o caminho para 2026. Mas ainda está longe. Estamos em uma véspera de uma final, com ele fazendo o gol da classificação. Temos muita história para contar junto. Qualquer tipo de passo diferente que seja dado, será com todos na mesa”, afirmou.
Hulk no Atlético
Hulk chegou no Atlético em 2021. Ao todo, atuou em 279 partidas, marcou 131 gols e contribuiu com 50 assistências. Além disso, fez 24 doubletes – dois gols no mesmo jogo e soma oito títulos pelo clube: Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e cinco títulos do Campeonato Mineiro.
O jogador, de 39 anos, tem contrato com o Galo até o fim de 2026. No entanto, após a chegada de Jorge Sampaoli, o atacante perdeu a posição de titular e teve poucas oportunidades. Na vitória por 3 a 1 contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana, entrou no segundo tempo e quebrou um jejum de 15 jogos sem balançar as redes.
