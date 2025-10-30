Executivo do Atlético abre o jogo sobre futuro de Hulk

Paulo Bracks, Executivo de Futebol do Atlético, abriu o jogo sobre o futuro de Hulk no clube mineiro em entrevista a rádio “Itatiaia”. Assim, comentou sobre a importância do atacante na história do Galo, e afirmou que a informação de uma possível rescisão com o camisa 7 é falsa.

“O Hulk, se não for o maior, é o segundo ou, no máximo, o terceiro da história do Atlético. Temos que ter orgulho e gratidão de estar no elenco. Não é um jogador qualquer, respeitamos a história. Até o meio do ano, não existia esse questionamento sobre o Hulk (sobre ser reserva, de jogar menos). É novo encarar essa nova realidade, que é dele não jogando todos os jogos, não estar atuando os 90 minutos, em relação ao primeiro semestre. Vamos tratar esse assunto com ele na mesa. Todas as decisões, que serão tomadas, tem que ter ele presente. Ficamos incomodados e preocupados com uma notícia que saiu, falsa, que estaríamos rescindindo o contrato com o jogador”, disse.