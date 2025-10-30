Brinco de Ouro é o plano B do São Paulo para últimos jogos do ano

Brinco de Ouro é o plano B do São Paulo para últimos jogos do anoSem poder atuar no Morumbis, o Tricolor jogará duas partidas na Vila Belmiro e não descarta usar a casa do Bugre nas rodadas
Sem poder atuar no Morumbis até o final do ano por conta de shows e da troca de gramado, o São Paulo está decidindo onde mandará suas últimas partidas na temporada. Os próximos jogos já têm lugar definido, a Vila Belmiro, que receberá os confrontos contra Flamengo e Bragantino.
Resta agora definir onde o Tricolor jogará contra Juventude e Internacional, últimas partidas como mandante no Brasileirão. A tendência é que o São Paulo volte a atuar na Vila Belmiro. Entretanto, caso haja algum problema com o estádio santista, o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, aparece como opção.
O jornalista Valentin Furlan trouxe a informação no portal Uol. Porém, são poucas as chances dea cidade receber algum jogo da equipe. No ano passado, o Tricolor chegou a mandar uma partida na casa do Guarani. Na ocasião, o São Paulo venceu o Vasco por 3 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, em junho. O jogo aconteceu em Campinas por conta da troca do gramado do Morumbis após o show do cantor Bruno Mars.
