Apesar do G6, atacantes do Fluminense passaram em branco nos últimos cinco jogos

Apesar do G6, atacantes do Fluminense passaram em branco nos últimos cinco jogosTricolor volta à zona de classificação para a Libertadores, mas liga sinal de alerta com desempenho do sistema ofensivo nas últimas partidas
O Fluminense voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Renê, de falta. No entanto, nem tudo são flores, visto que o sistema ofensivo tricolor tem tido dificuldades para estufar as redes. Afinal, os atacantes não marcaram nas últimas cinco partidas, o que faz com que o time ligue o sinal de alerta.
Vale lembrar que no triunfo sobre o Juventude, Thiago Silva salvou a equipe nos minutos finais, enquanto diante do Inter, coube a Samuel Xavier, mais um jogador de defesa, anotar o tento da vitória. No revés para o Mirassol, fora de casa, Martinelli deixou o dele.
A última vez que um atacante tricolor balançou as redes foi na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, quando Kevin Serna e Keno ajudaram a equipe a ficar com os três pontos.
Melhorar nas finalizações
Diante do Vozão, o Fluminense até dominou boa parte do segundo tempo e colocou bola na trave com Canobbio, mas não conseguiu balançar a meta do goleiro Bruno Ferreira. Essa dificuldade em ampliar o marcador e não sofrer na reta final do jogo ganhou destaque nos comentários do técnico Zubeldía na coletiva de imprensa.
Dentro das quatro linhas, Lucho Acosta elevou a qualidade de passe do meio-campo tricolor e tem tido boas atuações. Mesmo assim, os atacantes não tem convertido as chances de forma contundente.
“No jogo contra o Inter e neste último merecíamos concretizar mais as finalizações. Às vezes acontece que somos conscientes de que estamos tendo situações e não tomamos a melhor decisão para ampliar o resultado. Tinha a sensação de que se fizéssemos o segundo, chegaríamos ao terceiro. Tem que melhorar porque sempre que uma equipe que tem contundência… Pego o exemplo do Vasco, que ganhou com contundência em criar diversas chances de gol. Colocaram 2 a 0 (em vitória sobre o Flu) praticamente sem um chute limpo e situações de gol. Contundência no futebol é sempre muito importante. Jogadores que fazem gols sempre valem mais”, disse.
“É um lindo desafio que temos pela frente para sermos uma equipe que aproveita mais as situações que têm. Poderíamos ter feito mais gols nos últimos jogos, isso é claro”, completou.
