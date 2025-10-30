Apesar do G6, atacantes do Fluminense passaram em branco nos últimos cinco jogos

Tricolor volta à zona de classificação para a Libertadores, mas liga sinal de alerta com desempenho do sistema ofensivo nas últimas partidas / Crédito: Jogada 10

O Fluminense voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Renê, de falta. No entanto, nem tudo são flores, visto que o sistema ofensivo tricolor tem tido dificuldades para estufar as redes. Afinal, os atacantes não marcaram nas últimas cinco partidas, o que faz com que o time ligue o sinal de alerta. Vale lembrar que no triunfo sobre o Juventude, Thiago Silva salvou a equipe nos minutos finais, enquanto diante do Inter, coube a Samuel Xavier, mais um jogador de defesa, anotar o tento da vitória. No revés para o Mirassol, fora de casa, Martinelli deixou o dele.

A última vez que um atacante tricolor balançou as redes foi na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, quando Kevin Serna e Keno ajudaram a equipe a ficar com os três pontos. Melhorar nas finalizações Diante do Vozão, o Fluminense até dominou boa parte do segundo tempo e colocou bola na trave com Canobbio, mas não conseguiu balançar a meta do goleiro Bruno Ferreira. Essa dificuldade em ampliar o marcador e não sofrer na reta final do jogo ganhou destaque nos comentários do técnico Zubeldía na coletiva de imprensa. Dentro das quatro linhas, Lucho Acosta elevou a qualidade de passe do meio-campo tricolor e tem tido boas atuações. Mesmo assim, os atacantes não tem convertido as chances de forma contundente.