Ancelotti impediu saída de Koulibaly para o Manchester United

Ancelotti impediu saída de Koulibaly para o Manchester UnitedZagueiro senegalês revela bastidores de 2018 e explica como foi convencido a ficar no Napoli
O ex-zagueiro do Napoli, Kalidou Koulibaly, revelou querer se transferir para o Manchester United no verão europeu de 2018, mas acabou impedido por Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira. Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o defensor senegalês contou como tudo aconteceu na época.
LEIA MAIS: Angola faz investimento milionário para amistoso contra Argentina
“O Napoli recebeu uma proposta de 100 milhões de euros do Manchester United, mas recusou. Ancelotti veio falar comigo e disse: ‘Vim para ganhar o scudetto. O que você quer?’ Respondi que queria sair. Ele disse que sabia da proposta, mas que, se eu saísse, ele sairia no dia seguinte”, contou Koulibaly no podcast ‘Zack en Roue Libre’.
O defensor ainda explicou que se sentiu desvalorizado pelo clube italiano.
“Achei que meu tempo no Napoli tinha terminado. Dei tudo pelo clube, passei quatro temporadas lá e poderia ter conseguido o melhor contrato da minha carreira. À noite, Ancelotti me ligou e pediu para eu ir ao quarto dele. Ele abriu a porta e disse: ‘Ah, mon ami Kalidou’. Ele falava francês, estávamos de pijama. Fiquei surpreso. Expliquei que não estava feliz e que sentia falta de respeito do presidente pela forma como ele se comunicava comigo”, explicou.
No fim, Ancelotti conseguiu convencer Koulibaly a ficar no Napoli. O zagueiro senegalês só deixou o clube italiano em 2022, quando se transferiu para o Chelsea por 40 milhões de euros. Um ano depois, mudou-se para a Arábia Saudita para jogar pelo Al-Hilal.