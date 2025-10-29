Presidente da CBF fala sobre erros de arbitragem e profissionalização: “Requer um certo estudo”Samir Xaud explica a criação de grupo de trabalho para debater melhorias sobre o tema e deixa claro que pretende fazer novas mudanças
Com a reta final do Campeonato Brasileiro, a discussão sobre erros de arbitragem se repetem a cada rodada. Diante disso, o presidente da CBF, Samir Xaud, admitiu que a entidade fica apreensiva com esse cenário. Mesmo assim, afirmou que tem combatido o problema e voltado a investir na preparação dos árbitros.
Nesse sentido, a CBF criou um grupo de discussão sobre o tema, liderado pelo presidente da federação do Amapá, Raimundo Góes Netto, que incluirá também o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Cintra.
“A gente fica apreensivo com alguns erros, mas, como eu falei, nós estamos trabalhando. Estamos dando apoio à arbitragem. Acho que o momento dessa criação do grupo de trabalho é justamente para isso. Trazer as federações. O que nós queremos é melhorar o nosso futebol, melhorar o nosso produto. E com essa criação desses grupos de trabalho a gente torna o processo mais democrático e coloca os clubes também nessas discussões. E acho que é o que necessitamos fazer. Se unir para melhorar o futebol como um todo”, disse Xaud.
Profissionalização no horizonte
Durante o evento em que entregou a taça da Supercopa do Brasil de 1990 ao Grêmio, o presidente da CBF respondeu sobre a possibilidade de implementação do impedimento semiautomático nas finais da Copa do Brasil e a profissionalização dos árbitros.
“(Profissionalização) é uma discussão que segue em pauta, sim. É uma coisa mais profunda. Nós estamos tendo essas discussões e esse grupo também vai tratar sobre isso. É uma coisa mais delicada, que requer um certo tempo, um certo estudo. Mas está em pauta também “, salientou.
“Desde o primeiro mês de gestão já estamos trabalhando. Arbitragem que, por muitos anos, ficou desvendada. Desvalorizada, cessaram os investimentos e nós retomamos assim que assumimos. Então, com a educação continuada, treinamento com a arbitragem, trazendo a tecnologia. Isso falei desde o início. Então, impedimento semiautomático vem para o ano que vem. E nós estamos buscando sempre fazer o melhor e que nós tenhamos a melhor arbitragem. E para isso não é uma coisa de imediato, que muda de uma hora pra outra. É um trabalho que nós já começamos a fazer desde o início e estamos implementando cada vez mais”, concluiu.
Por fim, a expectativa é que a entidade debata temas como a profissionalização da arbitragem, formação e treinamento dos árbitros e gestão e uso de tecnologia no novo grupo de trabalho. Outro ponto é o projeto de fair play financeiro, que será apresentado dia 26 de novembro.
