Presidente da CBF fala sobre erros de arbitragem e profissionalização: “Requer um certo estudo”

“(Profissionalização) é uma discussão que segue em pauta, sim. É uma coisa mais profunda. Nós estamos tendo essas discussões e esse grupo também vai tratar sobre isso. É uma coisa mais delicada, que requer um certo tempo, um certo estudo. Mas está em pauta também “, salientou.

“Desde o primeiro mês de gestão já estamos trabalhando. Arbitragem que, por muitos anos, ficou desvendada. Desvalorizada, cessaram os investimentos e nós retomamos assim que assumimos. Então, com a educação continuada, treinamento com a arbitragem, trazendo a tecnologia. Isso falei desde o início. Então, impedimento semiautomático vem para o ano que vem. E nós estamos buscando sempre fazer o melhor e que nós tenhamos a melhor arbitragem. E para isso não é uma coisa de imediato, que muda de uma hora pra outra. É um trabalho que nós já começamos a fazer desde o início e estamos implementando cada vez mais”, concluiu.

Por fim, a expectativa é que a entidade debata temas como a profissionalização da arbitragem, formação e treinamento dos árbitros e gestão e uso de tecnologia no novo grupo de trabalho. Outro ponto é o projeto de fair play financeiro, que será apresentado dia 26 de novembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.