Parceiro de Gerson e Nino, atacante russo do Zenit escapa de sequestro

Jogador resiste e combate criminosos. Ele supera episódio e é decisivo ao marcar o gol da vitória do time de São Petesburgo em clássico / Crédito: Jogada 10

O atacante do Zenit, Andrei Mostovoy, conseguiu fugir de um quase sequestro. A estratégia de três criminosos era tentar arrastá-lo para uma van, que parou a poucos metros do seu carro, quando saía de um supermercado, em São Petesburgo. O atleta, de 27 anos, entrou em conflito com os transgressores ao lado de seu amigo, ex-jogador de hóquei Alexander Grakun. Assim, antes da chegada dos policiais, a dupla resistiu, os combateu e escaparam dos bandidos. Os sequestradores tentaram agarrar Mostovoy e leva-lo para van. Entretanto, o jogador de futebol e Grakun reagiram rapidamente. De acordo com relatos, o ex-atleta de hóquei teve sucesso ao puxar o atacante do Zenit e empurrar os criminosos.

Na sequência, Mostovoy aproveitou sua agilidade e correu para uma parte arborizada e impediu que os transgressores voltassem a se juntar. Em entrevista ao “KP-Petersburg”, Natalya, a mãe de Grakun esclareceu as razões para ambos conseguirem fugir. “O que o salvou foi que Sasha (Alexander Grakun) conseguiu avaliar a situação num piscar de olhos”. Ele superou física e mentalmente os sequestradores, deixando-os inconscientes. Então eles fugiram em choque. Andrei, claro, tem pernas de ouro; ele conseguiu escapar habilmente”, detalhou. Jogador supera temor e é decisivo para o Zenit Apesar de assustado, o atacante do Zenit fez contato com a polícia naquela mesma noite para formalizar uma queixa. Apesar do abalo, poucos dias depois o atacante retornou aos treinos e, inclusive, fez o seu 40º gol pelo Zenit no jogo contra o Lokomotiv.