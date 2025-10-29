Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão vai em busca de um milagre contra os equatorianos para chegar na final da Libertadores
Em busca de uma virada histórica, o Palmeiras vai em busca do milagre diante da LDU nesta quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta na semifinal da Copa Libertadores. Afinal, o Verdão perdeu a partida de ida por 3 a 0 e precisa vencer por três gols de diferença para levar o embate para os pênaltis ou quatro tentos para ir a finalíssima. Por outro lado, os equatorianos podem perder por até dois gols que avançam para a decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney +.

Como chega o Palmeiras

Apesar de viver uma boa temporada, o Palmeiras chega para esta partida em um momento incomum: Afinal, a equipe de Abel Ferreira não vence há três partidas. Além da derrota no jogo de ida para a LDU, o Verdão também perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no Maracanã e empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Allianz Parque, ambas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Se quiser chegar à final da Libertadores, o Verdão precisará fazer a “virada do século”. Como perdeu por 3 a 0 em Quito, no jogo da ida, o time do técnico Abel Ferreira precisa vencer por três gols de diferença para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Contudo, para o embate, o treinador ainda não contará com Weverton, Paulinho e Lucas Evangelista. Já Aníbal Moreno pode ser a novidade no time titular. O argentino briga com Bruno Fuchs e Emiliano Martínez por uma vaga no meio de campo.

Como chega a LDU

Já a LDU pôde descansar e focar 100% no jogo da volta com o Palmeiras pois não jogou no último final de semana. A equipe de Quito teria um jogo importante contra o Independiente del Valle, pelo Campeonato Equatoriano, mas a partida foi adiada.

Jogando no Brasil, a Liga Deportiva Universitaria tem baixo aproveitamento, mas não costuma ser goleada. Foram apenas seis oportunidades em que o time do Equador perdeu por três ou mais gols de diferença em solo brasileiro. Justamente o que o Palmeiras precisa para se manter vivo na competição. Para a decisão, o técnico Tiago Nunes não terá novos desfalques e poderá escalar o que tem de melhor à disposição. O goleiro Alexander Domínguez, que brilhou no jogo de ida, deve ser mantido no time titular.

PALMEIRAS (0) x (3) LDU

Copa Libertadores 2025 – Semifinal (Jogo de volta)
Data e horário: 30/10/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
LDU: Alexander Domínguez; Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Quintero, Villamíl, Carlos Gruezo, Minda e Pastran; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)

