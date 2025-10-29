Melhores momentos: Atlético 3 x 1 Del Valle (Sul-Americana)

Galo faz valer o fator casa, vence equatorianos na noite desta terça-feira (28), na Arena MRV, e garante vaga na final do torneio continental

O Atlético garantiu vaga na final da Sul-Americana. Diante de mais de 40 mil torcedores na Arena MRV, o Galo superou o Independiente del Valle (EQU) por 3 a 1 na noite desta terça-feira (28). No duelo de ida, houve empate por 1 a 1 no Equador.

Os gols da vitória alvinegra foram de Guilherme Arana, Bernard e Hulk, enquanto Spinelli descontou para os equatorianos. Confira os melhores momentos do jogo em Belo Horizonte!