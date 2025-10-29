Hulk agradece confiança da torcida após classificação do Atlético

Atacante encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar ao fazer o gol que definiu a vaga do Galo para a final da Sul-Americana

O grande herói da classificação foi o ídolo Hulk. O atacante veio do banco na segunda etapa e marcou o terceiro gol, aliviando o Galo de uma pressão na partida. Além disso, o jogador encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar, um dos maiores de sua carreira.

O Atlético fez história na noite desta terça-feira (28). O Galo venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, e garantiu, pela primeira vez em sua história, a vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana.

“Gratidão por essa confiança, mesmo passando por um momento não tão bom. Jogo futebol há quase 22 anos e a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo de ficar tanto tempo sem fazer gol. Porém, isso não tira minha confiança, pelo contrário, procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com meus companheiros para poder levar o nosso time para a final da Sul-Americana, que era o nosso objetivo. Agora o nosso sonho é ganhar essa final, para entrar na história do clube”, enfatizou, em entrevista à ESPN.

Mesmo em um momento complicado, o atacante sempre teve o apoio da torcida. Por conta disso, Hulk dedicou o gol decisivo para a massa alvinegra e afirmou que nunca deixou de confiar no Atlético, destacando o carinho e o respeito pelo clube.

“Dedico esse gol primeiro a Deus e aos torcedores, toda a massa atleticana, que não desaponta nunca. Nunca deixaram de confiar em mim e eu nunca vou deixar de confiar neste clube, ao qual eu tenho tanto respeito e carinho”, pontuou.