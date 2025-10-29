Hulk agradece confiança da torcida após classificação do Atlético

Hulk agradece confiança da torcida após classificação do AtléticoAtacante encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar ao fazer o gol que definiu a vaga do Galo para a final da Sul-Americana
O Atlético fez história na noite desta terça-feira (28). O Galo venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, e garantiu, pela primeira vez em sua história, a vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana.
O grande herói da classificação foi o ídolo Hulk. O atacante veio do banco na segunda etapa e marcou o terceiro gol, aliviando o Galo de uma pressão na partida. Além disso, o jogador encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar, um dos maiores de sua carreira.
“Gratidão por essa confiança, mesmo passando por um momento não tão bom. Jogo futebol há quase 22 anos e a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo de ficar tanto tempo sem fazer gol. Porém, isso não tira minha confiança, pelo contrário, procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com meus companheiros para poder levar o nosso time para a final da Sul-Americana, que era o nosso objetivo. Agora o nosso sonho é ganhar essa final, para entrar na história do clube”, enfatizou, em entrevista à ESPN.
Mesmo em um momento complicado, o atacante sempre teve o apoio da torcida. Por conta disso, Hulk dedicou o gol decisivo para a massa alvinegra e afirmou que nunca deixou de confiar no Atlético, destacando o carinho e o respeito pelo clube.
“Dedico esse gol primeiro a Deus e aos torcedores, toda a massa atleticana, que não desaponta nunca. Nunca deixaram de confiar em mim e eu nunca vou deixar de confiar neste clube, ao qual eu tenho tanto respeito e carinho”, pontuou.