Artur Jorge e a saudade da torcida do Botafogo: “Me faz falta”

Do Qatar, técnico bracarense se declara para o Mais Tradicional
Saudades do ex, torcida do Botafogo? Pois parece que há um movimento contrário no Qatar. Afinal, nesta quarta-feira (29), Artur Jorge voltou a falar sobre sua passagem no Mais Tradicional, clube pelo qual sagrou-se campeão brasileiro e da Libertadores, em 2024. Hoje, no Al-Rayyan, o técnico bracarense fez uma confissão.

“Arrepio. O Botafogo é um clube que está no meu coração, não há dúvida disso. Quando eu falo muito daquilo que é a carência de torcedor aqui (no Qatar), eu tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado e isso faz-me falta. Faz-me falta sentir, porque fui um treinador ganhador”, afirmou o treinador minhoto, em entrevista ao canal “TNT”.

Artur Jorge, em seguida, se declara para o Botafogo, clube que deixou ao fim de 2024 para treinar a equipe do Oriente Médio. Mesmo saindo sem cumprir o contrato até o fim, ele afirma que não há “ruído” quando fala sobre o Glorioso.

“Conseguimos fazer com que o Botafogo voltasse a ser um time de primeira linha. Hoje, por mais que tenha caído por aquilo que tem sido o desempenho deste campeonato. Porém, para mim, será sempre um clube que vai estar eternamente ligado e que está dentro de mim, porque, de fato, vivi ali momentos maravilhosos, ímpares. Nenhum faz com que eu diminua aquilo que foram as lembranças, as memórias e o sorriso na cara de me lembrar ou de falar de Botafogo”, recordou o ex-alvinegro.

