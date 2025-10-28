Real Madrid ameniza crise e folga diminui impactos da relação entre Xabi Alonso e Vini Jr

Revolta do brasileiro, no domingo, apenas expôs o desgaste com redução dos minutos em campo e substituições recorrentes na temporada / Crédito: Jogada 10

Durante o ‘El Clasico’, Vini Jr não gostou de ser substituído e demonstrou sua revolta contra a atitude do técnico Xabi Alonso, no último domingo (26), no Santiago Bernabéu. No momento, o clube merengue tentou amenizar o problema e não aplicará qualquer tipo de sanção até a reapresentação do elenco que ocorre nesta quarta-feira (29). A informação é do portal “ge”. Dessa forma, caberá ao treinador a decisão de colocar o tema em pauta ou não no retorno das atividades. Internamente, o clube entende que o brasileiro, que aproveita a folga em Mônaco, passou do ponto em seu posicionamento.

Por outro lado, o desabafo não foi surpreendente. Até porque era nítido o desgaste da relação com as escolhas de Xabi Alonso desde o início da temporada, visto que o atacante perdeu espaço na equipe titular. Ele, inclusive, iniciou algumas partidas no banco de reservas. Vini Jr, portanto, já estava no limite com em recorrentes substituições. Afinal, o atleta permaneceu os 90 minutos em campo em apenas três jogos até aqui, um cenário bem diferente dos tempos de Carlo Ancelotti. Brasileiro fazia boa partida Diante do Barcelona, o atacante fazia uma boa partida, com alta intensidade de sprints e incomodava a defesa adversária, algo que rebateu a substituição e deixou o brasileiro revoltado.