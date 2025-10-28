Oficial! Vini Jr assume namoro com Virginia Fonseca em primeira foto de casal

Astro do Real Madrid usou as inicias de ambos como legenda do primeiro registro romântico em seu feed do Instagram

O atacante Vini Jr. enfim oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid escolheu Monte Carlo como cenário para viagem dos pombinhos e publicou, nesta terça-feira (28), a primeira foto de casal em seu feed de Instagram. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração.

A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra “Love (amor)”. Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações.

Antes da oficialização, os dois já haviam posados juntos em cliques para os stories de Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. O jogador e a influenciadora apareciam lado a lado pela primeira vez em uma foto de casais, embora estivessem separados.

Essa primeira imagem, publicada por Tainá, já tinha movimentado as redes sociais com os rumores de um possível pedido de namoro. Inclusive, isso era esperado pelos fãs mais próximos da empresária — que já fizeram tatuagem para o casal.

Os indícios de algo mais sério e público, porém, já estavam evidentes desde a noite da última segunda-feira (27). Isso porque um fã filmou Virginia deixando um hotel acompanhada do jogador e outros amigos. O grupo também foi visto em um restaurante japonês num jantar especial, compartilhado pela influenciadora nas redes sociais.