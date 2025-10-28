Neymar inicia transição física e fica perto do retorno ao Santos

Camisa 10 treinou com bola nesta terça-feira e deu um passo importante para voltar a atuar pelo Peixe ainda neste Brasileirão

É a primeira vez que Neymar trabalha com bola desde o início da recuperação. Dessa maneira, começou as atividades de condicionamento físico com o objetivo de retornar o quanto antes a atuar. O camisa 10 está em tratamento desde o dia 18 de setembro.

Neymar deu um passo importante para voltar a atuar pelo Santos. Nesta terça-feira (28), o atacante iniciou o processo de transição física e avançou mais uma etapa na recuperação da lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita.

No entanto, a volta aos campos não deve ocorrer no próximo sábado (1º de novembro), quando o Santos recebe o Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O jogo ocorrerá às 16h (de Brasília).

De acordo com o planejamento do Santos, o jogador deve retornar no dia 9 de novembro, quando a equipe enfrenta o Flamengo, no Maracanã. A expectativa aumentou após a última segunda-feira, quando passou por testes físicos no CT Rei Pelé. Os resultados estão dentro do esperado pelo departamento médico do clube.

Por outro lado, os demais jogadores do Santos iniciaram a preparação para enfrentar o Fortaleza. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos diante do Botafogo ficaram na parte interna do CT, em trabalhos regenerativos. O restante dos atletas fez atividades no gramado para um treino técnico.