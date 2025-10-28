Léo Ortiz celebra retorno e vê Flamengo preparado para semifinal

O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Racing, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após vencer a primeira partida por 1 a 0, o Rubro-Negro terá uma grande vantagem para avançar à final em busca da Glória Eterna. Assim, para a “decisão”, o time terá o reforço de Léo Ortiz, que está recuperado de lesão.

“Muito preparado para esses momentos. Nós nos preparamos a vida toda para viver uma semifinal da Libertadores. Estou empolgado para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas tive tempo para me recuperar e ajudar a equipe a conseguir a classificação”, disse Léo Ortiz em entrevista à Flamengo TV.

Léo Ortiz sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito na vitória contra o Palmeiras, no dia 19, pela 29ª rodada do Brasileirão. Desde então, o jogador perdeu os jogos contra o Racing, pela ida da semifinal, além do Fortaleza. Dessa forma, o zagueiro fez um trabalho de recuperação intensivo para ficar à disposição para a partida de volta, em Avellaneda.

Pulgar diz que Flamengo está “acostumado” com jogos grandes

Peça-chave para o sistema defensivo do Flamengo, Pulgar retornou de lesão em um momento decisivo da temporada. O volante chileno vê o Flamengo “tranquilo” e “acostumado” com jogos grandes de fases finais da Libertadores. Contudo, acredita que será uma partida difícil “dentro e fora de campo”.

“A cabeça está tranquila. Já estamos acostumados a jogar esse tipo de partida em fases finais da Copa (Libertadores). Estamos tranquilos e sabemos o que precisamos fazer. Sem dúvida vai ser um jogo difícil, dentro e fora de campo, eles também têm uma torcida que apoia o tempo todo. Vai ser um confronto muito bonito e duro, mas vamos deixar tudo dentro de campo”, afirmou Pulgar.