Kroos defende Vini Jr. após polêmica no clássico: “Nunca gostei de ser substituído”

Ex-jogador do Real Madrid minimiza irritação do brasileiro e afirma que reações como essa são naturais em grandes partidas

“Quando você faz um jogo excepcional, especialmente num clássico como esse, é natural ficar frustrado ao ser substituído. Eu também nunca gostei disso”, afirmou o campeão mundial de 2014. No entanto, Kroos ressaltou que, mesmo entendendo o sentimento, jamais deixou o banco para o vestiário imediatamente após sair. “É fácil julgar de fora, mas quem está lá dentro, diante de 80 mil torcedores e com o placar apertado, sente tudo de forma diferente.”

O ex-meio-campista Toni Kroos defendeu Vinicius Júnior após o atacante demonstrar irritação ao ser substituído no clássico entre Real Madrid e Barcelona, disputado domingo (26), no Estádio Santiago Bernabéu. Em seu podcast Luppen TV, que apresenta com o irmão Felix , o alemão afirmou compreender a reação do camisa 7 e destacou ainda que também nunca ficou satisfeito ao deixar o campo durante a carreira.

A saída de Vinicius ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid já vencia por 2 a 1 — resultado que se manteve até o final. Incomodado com a decisão de Xabi Alonso, o brasileiro gesticulou e chegou a dizer, segundo leitura labial das câmeras, que deixaria o time. Logo após a troca, ele se dirigiu ao vestiário, mas retornou ao banco cerca de cinco minutos depois.

Após o jogo, Alonso, inclusive, evitou ampliar a polêmica e preferiu valorizar o desempenho coletivo. “Fico com muitas coisas positivas da partida e também do Vini. Conversaremos sobre o ocorrido, mas o importante é a vitória”, declarou o técnico.

Panos quentes

Kroos, porém, acredita que o episódio não deve gerar maiores consequências internas. “Essas situações acontecem e não precisam ser levadas tão a sério. Os treinadores que já foram jogadores entendem bem esse tipo de reação”, avaliou o ex-volante.

Nesta temporada, Vinicius Júnior disputou 13 partidas, sendo titular em dez delas. O atacante soma cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid. Com a vitória sobre o Barcelona, o time merengue manteve a liderança da LaLiga, chegando a 27 pontos — cinco a mais do que o rival catalão. O próximo desafio será contra o Valencia, sábado (1º), novamente no Santiago Bernabéu.