Cruzeiro: Wanderson tem lesão confirmada e fica fora do restante da temporada

O Cruzeiro não vai mais poder contar com o atacante Wanderson nesta temporada. Titular da equipe de Leonardo Jardim, o jogador teve lesão confirmada no músculo posterior da coxa esquerda. Ele só volta a ficar à disposição no próximo ano.
Wanderson sofreu a lesão no empate contra o Palmeiras, no último domingo (26), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Ele deixou o campo ainda no início do primeiro tempo, após a sola do pé do zagueiro Gustavo Gómez atingir a canela do jogador da Raposa.
Assim, o atacante passou por uma reavaliação nesta terça-feira (28), após a reapresentação da equipe e já iniciou o tratamento. A lesão aconteceu “por causa de uma desaceleração brusca causada pelo impacto sofrido na falta”, de acordo com Sérgio Campolina, responsável pelo departamento médico do Cruzeiro.
“No momento em que sofreu o trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses”, disse.
O atacante atuou como titular em 25 das 30 partidas da Raposa no Brasileirão. No entanto, recentemente, desfalcou o Cruzeiro em duas partidas, nos empates contra o Flamengo e Sport, respectivamente, por conta de um quadro de lombalgia. Pela Raposa, o atacante ainda não balançou as redes. Ao todo, ele soma 37 partidas e três assistências.
