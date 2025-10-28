Cruzeiro: Wanderson tem lesão confirmada e fica fora do restante da temporada

Jogador sofreu lesão no empate contra o Palmeiras, passou por reavaliação na reapresentação do elenco e iniciou tratamento

O Cruzeiro não vai mais poder contar com o atacante Wanderson nesta temporada. Titular da equipe de Leonardo Jardim, o jogador teve lesão confirmada no músculo posterior da coxa esquerda. Ele só volta a ficar à disposição no próximo ano.

Wanderson sofreu a lesão no empate contra o Palmeiras, no último domingo (26), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Ele deixou o campo ainda no início do primeiro tempo, após a sola do pé do zagueiro Gustavo Gómez atingir a canela do jogador da Raposa.