Atlético-MG x Del Valle, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente Del Valle, pela volta da semifinal da Sul-Americana. Assim, a bola vai rolar às 21h30 na Arena MRV. Como as equipes empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer, avança para a grande decisão. Já nova igualdade leva o confronto para as penalidades.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar as emoções desta grande partida, ao vivo, a partir de 20h. Christian Rafael narra o embate. Thiago Hugoline comenta o jogo. Por fim, Pedro Rigoni, na reportagem, completa este trio de craques.