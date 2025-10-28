Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Del Valle, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Atlético recebe time equatoriano nesta terça-feira (28), às 21h30, em partida válida pela volta da semifinal da Sul-Americana
Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente Del Valle, pela volta da semifinal da Sul-Americana. Assim, a bola vai rolar às 21h30 na Arena MRV. Como as equipes empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer, avança para a grande decisão. Já nova igualdade leva o confronto para as penalidades.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar as emoções desta grande partida, ao vivo, a partir de 20h. Christian Rafael narra o embate. Thiago Hugoline comenta o jogo. Por fim, Pedro Rigoni, na reportagem, completa este trio de craques.

