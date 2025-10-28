Arrascaeta é o meio-campista com mais gols no mundo em 2025; veja ranking

Uruguaio soma 22 tentos na temporada pelo Flamengo e pela seleção uruguaia. Ele ultrapassa nomes como Bellingham e De Bruyne

Foram contabilizados todos os gols marcados por jogadores de meio de campo que defendem times das dez principais ligas nacionais do mundo: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, México, Estados Unidos, Arábia Saudita, Argentina e Brasil. Os números, aliás, foram atualizados pela última vez em 28 de outubro.

A maior esperança de gols do Flamengo na partida contra o Racing, quarta-feira (29), pela semifinal da Libertadores, cairá sobre Arrascaeta. Afinal, os 22 gols que tem na temporada, contando também com os marcados pelo Uruguai, colocam o camisa 10 do Flamengo como o meio-campista com mais gols marcados no mundo em 2025. O levantamento foi do Bolavip Brasil.

Arrascaeta empatado com brasileiro que joga nos EUA

Arrascaeta, assim, aparece empatado na primeira posição com o brasileiro Evander, que defende o Cincinatti FC, dos EUA. Ambos possuem 22 gols marcados em 2025. Fecha o pódio outro brasileiro: Alan Patrick, do Internacional, que marcou 19 vezes no ano.

Os números de Arrascaeta, portanto, o colocam à frente de alguns astros de nível mundial da posição, como o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid (10 gols), o belga Kevin De Bruyne, do Napoli (14 gols) e o português Bruno Fernandes, do Manchester United (15 gols).

Arrascaeta pode bater números de Petkovic

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Arrascaeta pode igualar o número de gols numa única temporada de Dejan Petkovic. O sérvio mais carioca marcou 28 vezes pelo time carioca, em 2000. Assim, ainda faltam oito gols para o uruguaio alcançar o número do sérvio. E restam no máximo mais 11 partidas pelo Flamengo em 2025, nove pelo Brasileiro e no máximo duas mais pela Libertadores.

Apesar da grande fase, quando comparado a Zico, o faro de artilheiro de Arrascaeta ainda fica muito atrás. Em 1979, ano em que marcou mais gols na carreira, o Galinho, portanto, anotou 89 gols pelo Flamengo.