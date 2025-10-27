Torcedor símbolo promete cumprir promessa após Vasco ganhar 4 seguidas

Vascabelo não corta o cabelo há 220 dias, à espera do Cruz-Maltino engatar quatro vitórias consecutivas. Última sequência dessa foi em abril/24

O Vasco vive um dos melhores momentos da temporada 2025. Afinal, neste domingo (26), o time derrotou o Bragantino por 4 a 0, conquistando sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Antes, havia superado Vitória (4 a 3), Fortaleza (2 a 0) e Fluminense (2 a 0). Assim, aparece em oitavo lugar no Brasileirão, com 42 pontos.

Depois de longos 219 dias sem cortar o cabelo, o torcedor vascaíno Eduardo da Silva, conhecido nas redes como “Vascabelo”, vai, enfim, cumprir sua famosa promessa. O voto simbólico chega ao fim, aliás, após o Vasco emplacar quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro — a mais recente neste domingo (26), quando o time venceu o Bragantino por 3 a 0.

Se ampliarmos o recorte, o Gigante da Colina venceu seis dos últimos sete jogos, evidenciando uma sequência de resultados expressiva. Comparando com 2024, a última fase semelhante de quatro vitórias consecutivas aconteceu quando o Vasco derrotou Fortaleza (2 a 0), Internacional (2 a 1), Corinthians (2 a 0) e Atlético-GO (1 a 0). Aliás, foram duas vitórias em casa e duas fora.

Pelos stories do Instagram, Eduardo comemorou o bom momento e, aliás, garantiu que vai honrar o prometido. Inclusive, abriu uma enquete para que seus mais de 20 mil seguidores escolham o novo corte de cabelo que marcará o fim da promessa.

Durante todos esses meses de espera, o “Sansão da Colina”, como foi apelidado pelos torcedores, compartilhou dia após dia o crescimento das madeixas e a ansiedade por uma arrancada do time. Aliás, ele transformou o desafio em um verdadeiro ritual de fé e humor nas redes.

A ideia, inclusive, surgiu no fim de março, inspirada em uma história curiosa: a do britânico Frank Ilett, torcedor do Manchester United, que, aliás, fez algo parecido — decidiu não cortar o cabelo até seu time conquistar cinco vitórias consecutivas.