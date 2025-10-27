Piquerez volta contra a LDU; veja a provável escalação do Palmeiras

Lateral-esquerdo cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, neste final de semana / Crédito: Jogada 10

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (27), na Academia de Futebol, um dia depois do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no domingo passado (26), pelo Brasileirão, no Allianz Parque. Assim, o time já iniciou a preparação para o jogo contra a LDU, que pode ser o mais importante do Verdão em 2025. Aliás, a bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), também em São Paulo, pela volta das semifinais da Libertadores. Aliás, uma das principais novidades do Verdão será o retorno de Piquerez, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no duelo do campeonato nacional (ele foi expulso contra o Flamengo). O lateral-esquerdo, inclusive, deve reassumir a vaga de Jefté entre os titulares.

Por outro lado, há incerteza sobre a presença de Aníbal Moreno. O volante, aliás, segue sem participar dos treinos em campo — nesta segunda, novamente ficou de fora por causa de um incômodo na panturrilha esquerda — e pode ser desfalque mais uma vez. Na atividade desta segunda-feira (27), os jogadores que começaram a partida de domingo permaneceram nas dependências internas da Academia. Os demais atletas, inclusive, foram ao gramado para realizar trabalhos técnicos com ênfase em trocas rápidas de passes, marcação e mini-jogos de seis contra seis. Quem mais joga? Assim, a provável escalação para o duelo decisivo de quinta deve contar com: Carlos Miguel; Khellven (ou Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (ou Emi Martínez), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.