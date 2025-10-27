Peso de decisão contra o Galo conduz o Internacional a mobilizar o elenco

Peso de decisão contra o Galo conduz o Internacional a mobilizar o elencoPartida contra o Atlético no próximo domingo (02/11) representa um confronto direto contra o rebaixamento para o Colorado
O Internacional dá uma atenção especial para a preparação para o duelo contra o Atlético pela 31ª rodada do Brasileirão. Isso porque a comissão técnica do Colorado priorizará uma mobilização do elenco e conscientizá-los da importância em reagir no torneio. Inclusive, o compromisso seguinte contra o Atlético é a oportunidade ideal para colocar em prática esse desafio. Afinal, os gaúchos tem uma apreensão com o risco do rebaixamento.
A campanha das duas equipes, aliás, influenciou que este jogo se configurasse como um confronto direto contra o descenso. Ambos os times se encontram neste cenário perigoso, pois pecaram principalmente pela oscilação na parte de suas campanhas no Brasileirão. Por sinal, o Inter está em 14º lugar, com 35 pontos, sendo quatro de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4.
A situação poderia ser mais preocupante, mas o tropeço do concorrente baiano pelo Corinthians na rodada anterior amenizou o cenário. Afinal, caso houvesse a manutenção da derrota para o Fluminense e um resultado positivo do Leão da Barra, a distância diminuiria para um ponto.
Com isso, o elenco do Internacional compreender que a partida contra o Atlético tem o clima de uma decisão é preponderante. Um triunfo permite o Colorado subir até quatro posições. Além disso, no cenário mais favorável ampliar a vantagem para sete pontos com relação ao Z-4.
Por outro lado, no contexto mais negativo, a disputa contra o rebaixamento fica mais acirrada. Na realidade, não apenas o jogo contra o Galo poderá ser considerado uma final. Na verdade, outros quatro duelos dos seus últimos compromissos no torneio se encaixariam nessa mesma realidade.
Internacional terá cinco “finais” em reta final do Brasileirão
Até porque o Inter ainda encara o próprio Vitória logo posteriormente aos mneiros, o Ceará, Santos e termina sua participação contra o Bragantino. O Colorado e o Atlético se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Beira-Rio, no próximo domingo (02/11).
