Peso de decisão contra o Galo conduz o Internacional a mobilizar o elenco

Partida contra o Atlético no próximo domingo (02/11) representa um confronto direto contra o rebaixamento para o Colorado

O Internacional dá uma atenção especial para a preparação para o duelo contra o Atlético pela 31ª rodada do Brasileirão. Isso porque a comissão técnica do Colorado priorizará uma mobilização do elenco e conscientizá-los da importância em reagir no torneio. Inclusive, o compromisso seguinte contra o Atlético é a oportunidade ideal para colocar em prática esse desafio. Afinal, os gaúchos tem uma apreensão com o risco do rebaixamento.

A campanha das duas equipes, aliás, influenciou que este jogo se configurasse como um confronto direto contra o descenso. Ambos os times se encontram neste cenário perigoso, pois pecaram principalmente pela oscilação na parte de suas campanhas no Brasileirão. Por sinal, o Inter está em 14º lugar, com 35 pontos, sendo quatro de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

A situação poderia ser mais preocupante, mas o tropeço do concorrente baiano pelo Corinthians na rodada anterior amenizou o cenário. Afinal, caso houvesse a manutenção da derrota para o Fluminense e um resultado positivo do Leão da Barra, a distância diminuiria para um ponto.

Com isso, o elenco do Internacional compreender que a partida contra o Atlético tem o clima de uma decisão é preponderante. Um triunfo permite o Colorado subir até quatro posições. Além disso, no cenário mais favorável ampliar a vantagem para sete pontos com relação ao Z-4.