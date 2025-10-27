Daniel Alves surge como pregador na Espanha e garante “pacto com Deus”; veja vídeo

Ex-lateral relata "transformação espiritual" e tem recebido convites de líderes religiosos para participar de cultos pelo país / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Daniel Alves reapareceu publicamente após sua prisão na Espanha e, mais recentemente, o nascimento de seu caçula. Em imagens registradas por fiéis da Igreja Evangélica Elim Pentecostal, na cidade de Girona, a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, o ex-lateral aparece exercendo sua nova função de pregador.

Nos registros dos fiéis, Daniel aparece visivelmente emocionado durante discurso diante da congregação, em que afirma ter feito “um pacto com Deus”. “É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou prova disso. Fiz um pacto com Deus. No meio da tempestade, sempre há um mensageiro de Deus. Esse mensageiro me levou para a igreja e me mostrou o caminho”, dizia um trecho da pregação. O ex-lateral já compartilhava mensagens religiosas desde a anulação da sentença por estupro, pela qual respondia em Barcelona. Sua biografia no Instagram segue a nova fase da vida e traz a identificação como “Discípulo de Cristo Jesús”. Aproximação da fé De acordo com o UOL, o ex-jogador frequenta igrejas igrejas evangélicas na Catalunha há pelo menos um ano. Após deixar a prisão, em março de 2024, o ex-lateral optou por um estilo de vida discreto, afastado dos eventos públicos e do convívio midiático que marcou sua carreira como jogador.

Daniel Alves vira pastor em igreja na Espanha após prisão. O ex-jogador reapareceu publicamente em um culto evangélico em Girona, cidade a 100 km de Barcelona. “É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus.” – disse Alves durante a… pic.twitter.com/Lp1593B8bS

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 27, 2025 Fontes próximas afirmam que o brasileiro passou a participar de reuniões religiosas de forma recorrente. A partir da frequência, passou a integrar pequenos grupos de estudo bíblico e eventos de louvor. Ele, inclusive, teria estabelecido vínculo com líderes locais em Girona, recebendo convites para dar testemunhos em cultos específicos.

A comunidade recebeu a presença do brasileiro com surpresa inicialmente, mas aplaudiu seu discurso emocionado. Nas redes, seguidores destacaram a mudança de postura do ex-lateral, que já falava abertamente do desejo de “recomeçar espiritualmente”. Condenação de Daniel Alves A reaparição pública ocorre após um longo processo judicial que o manteve preso por 14 meses. Acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022, o ex-jogador acabou condenado pela Justiça da Espanha. O brasileiro acabou detido em 20 de janeiro de 2023 e permaneceu em regime de prisão preventiva no presídio de Brians 2, na Catalunha, até fevereiro de 2024. Em fevereiro do ano passado, a Audiência de Barcelona condenou o ex-jogador a quatro anos e meio de reclusão.