Série B: Ferroviária arranca empate com Vila Nova e se distancia da queda

Em Goiânia, Ferroviária reage após estar perdendo por 2 a 0 e empata em 2 a 2 com o Tigre / Crédito: Jogada 10

Neste domingo (26), a Ferroviária mostrou poder de reação e conquistou um empate importante por 2 a 2 contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o time de Araraquara saiu atrás no placar, vendo os donos da casa abrirem dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Tiago Pagnussi e André Luís. No entanto, o time paulista não se abateu e conseguiu igualar o marcador com gols de Juninho e Carlão. Como foi o jogo A partida começou com domínio do Vila Nova, que marcou aos 33 minutos com Thiago Pagnussi, de cabeça, após cobrança de escanteio. Pouco depois, André Luis aproveitou uma falha na defesa e ampliou a vantagem para os goianos. No entanto, a Ferroviária reagiu antes do intervalo: Juninho recebeu bom passe de Fabrício Daniel e finalizou com precisão, diminuindo o placar aos 45 minutos. O gol no fim da primeira etapa deu novo ânimo à equipe grená, que voltou do vestiário mais confiante e disposta a buscar o resultado.