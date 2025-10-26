Série B: Ferroviária arranca empate com Vila Nova e se distancia da queda

Série B: Ferroviária arranca empate com Vila Nova e se distancia da quedaEm Goiânia, Ferroviária reage após estar perdendo por 2 a 0 e empata em 2 a 2 com o Tigre
Neste domingo (26), a Ferroviária mostrou poder de reação e conquistou um empate importante por 2 a 2 contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o time de Araraquara saiu atrás no placar, vendo os donos da casa abrirem dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Tiago Pagnussi e André Luís. No entanto, o time paulista não se abateu e conseguiu igualar o marcador com gols de Juninho e Carlão.
Como foi o jogo
A partida começou com domínio do Vila Nova, que marcou aos 33 minutos com Thiago Pagnussi, de cabeça, após cobrança de escanteio. Pouco depois, André Luis aproveitou uma falha na defesa e ampliou a vantagem para os goianos. No entanto, a Ferroviária reagiu antes do intervalo: Juninho recebeu bom passe de Fabrício Daniel e finalizou com precisão, diminuindo o placar aos 45 minutos. O gol no fim da primeira etapa deu novo ânimo à equipe grená, que voltou do vestiário mais confiante e disposta a buscar o resultado.
No segundo tempo, a Ferroviária se impôs e passou a controlar mais as ações, pressionando o Vila Nova em busca do empate. A insistência foi recompensada aos 20 minutos, quando Carlão converteu um pênalti com tranquilidade, selando o 2 a 2 e garantindo um ponto precioso fora de casa.
Com o empate, a Ferroviária chegou aos 39 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela, mantendo-se fora da zona de rebaixamento e com quatro pontos de vantagem sobre o Botafogo-SP, o primeiro time dentro do Z-4. O próximo desafio da equipe será diante de sua torcida, na Arena Fonte Luminosa, contra o Criciúma, na sexta-feira (31). Já o Vila Nova, que aparece em 12º lugar com 44 pontos, encara o Operário no domingo (2). Para a Ferroviária, o confronto em Araraquara pode ser decisivo na luta pela permanência na Série B.
Jogos da 34ª rodada da Série B
Sexta (24/10)
Novorizontino 1×1 Botafogo-SP
Cuiabá 1×3 Remo
Sábado(25/10)
Volta Redonda 0 x 1 Coritiba
Athletic 0 x 2 América-MG
Paysandu 1x 2 Avaí
Criciúma 1 x 2 Goiás
Domingo (26/10)
CRB 2x 1 Atlético-GO
Vila Nova 2 x 2 Ferroviária
Segunda-feira (27/10)
Chapecoense x Operário – 19h
Athletico-PR x Amazonas – 21h30
