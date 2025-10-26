Palmeiras e Cruzeiro empatam sem gols em jogo truncado

Jogo teve gol anulado do Alviverde e expulsão de Fabrício Bruno, além de agressão da torcida ao goleiro Cássio / Crédito: Jogada 10

Em jogo truncado e bastante faltoso, Palmeiras e Cruzeiro empataram sem gols, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Apesar da ausência de gols, a partida foi animada e recheada de polêmicas, como um gol anulado do Alviverde e a expulsão do zagueiro Fabrício Bruno. Além disso, os goleiros tiveram um papel determinante no resultado e foram os principais personagens do duelo. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 62 pontos e permanece na liderança. Já o Cruzeiro, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com 57. O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na ida, o time equatoriano venceu por 3 a 0. Depois, encara o Juventude, domingo (2), às 18h30, no Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Brasileirão. A Raposa, por outro lado, enfrenta o Vitória, sábado (1), às 16h, no Mineirão.

Jogo truncado no primeiro tempo O jogo começou truncado. Dessa forma, Palmeiras e Cruzeiro protagonizaram uma partida muito pegada e faltosa. Assim, o árbitro teve bastante trabalho. Logo no início, o VAR chamou o Rafael Rodrigo Klein (RS) para analisar uma possível expulsão de Gustavo Gómez por uma falta dura em Wanderson. Contudo, ele decidiu não expulsá-lo e deu apenas um cartão amarelo. Na sequência da partida, o Palmeiras demonstrou muita dificuldade no último terço do campo. Do mesmo modo, o Cruzeiro criou pouco, mas foi mais incisivo. Assim, teve as chances mais perigosas do primeiro tempo com Matheus Pereira e Arroyo. O equatoriano, aliás, entrou no lugar de Wanderson, que levou a pior no lance com Gustavo Gómez no início do jogo. Palmeiras tem gol anulado e não consegue tirar o zero do placar O panorama não mudou na etapa final. Dessa forma, o jogo continuou truncado e faltoso. O alto volume de faltas gerou, portanto, uma consequência. O Cruzeiro pagou o preço aos 26 minutos, quando Fabrício Bruno, já amarelado desde o primeiro tempo, derrubou Allan na entrada da área, em contra-ataque. Assim, o zagueiro foi para o chuveiro mais cedo. Já com a bola rolando, o Palmeiras levou mais perigo na etapa final. O Cruzeiro até criou oportunidades como uma boa defesa de Carlos Miguel em chute de Arroyo. Contudo, o Alviverde teve as melhores chances. Sosa chegou a marcar aos 14 minutos, mas o lance foi anulado por falta do paraguaio em Cássio. Na jogada, ele tirou a bola da mão do goleiro antes de empurrar para as redes.