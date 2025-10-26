Mano valoriza vitória e admite alívio: “Podemos olhar para cima”Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo (26), na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão
O Grêmio conquistou uma importante vitória e se afastou definitivamente da zona de rebaixamento. Afinal, o Tricolor venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo (26), na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão, com três gols de Carlos Vinícius. Assim, agora já olha um pouco mais para cima na tabela. Dessa forma, o técnico Mano Menezes valorizou o resultado e enalteceu a sua equipe.
“Fizemos uma grande partida e demos uma resposta que tínhamos que dar. As coisas estão bem firmes e o que fizemos é uma demonstração. Mesmo quando não tínhamos conseguido abrir o placar, já erámos superior. Me deixou muito contente. Vitória que dá alívio de pontuação e permite olhar um pouquinho para cima. É um campeonato duro”, disse Mano Menezes.
Mano Menezes reclama da arbitragem
“Teve um momento do jogo que o amarelo não estava mais inibindo a violência. E aí a cor (do cartão) tem que ser outra. Senão, quem bate leva vantagem. Algumas as entradas no Arthur foram bem intencionais, sabendo a importância do jogador que ele é para a gente, tentando inibir da forma que não pode ser permitido. O árbitro tem que notar”, reclamou.
Com a vitória, o Grêmio chegou aos 39 pontos e ocupa o 11º lugar. Assim, se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento e já começa a olhar mais de perto para o G6. Já o Juventude, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 26. O Tricolor volta a campo contra o Corinthians, no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Juve encara o Palmeiras, no mesmo dia, às 18h30, no Alfredo Jaconi.
