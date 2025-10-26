Mano valoriza vitória e admite alívio: “Podemos olhar para cima”

O Grêmio conquistou uma importante vitória e se afastou definitivamente da zona de rebaixamento. Afinal, o Tricolor venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo (26), na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão, com três gols de Carlos Vinícius. Assim, agora já olha um pouco mais para cima na tabela. Dessa forma, o técnico Mano Menezes valorizou o resultado e enalteceu a sua equipe.

“Fizemos uma grande partida e demos uma resposta que tínhamos que dar. As coisas estão bem firmes e o que fizemos é uma demonstração. Mesmo quando não tínhamos conseguido abrir o placar, já erámos superior. Me deixou muito contente. Vitória que dá alívio de pontuação e permite olhar um pouquinho para cima. É um campeonato duro”, disse Mano Menezes.