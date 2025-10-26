Cássio lamenta agressão e pede união por melhoria da arbitragem no Brasil

“Não é fácil vir aqui e tirar ponto do Palmeiras. Conseguimos quatro pontos contra o líder do campeonato, é difícil. O (Carlos) Miguel foi o melhor jogador em campo, fez grandes defesas e salvou o Palmeiras. Esse tipo de situação deixamos de lado. A torcida prontamente identificou o cara. Não é legal. Eu vim de uma convulsão e aí levou uma garrafada nas costas”, disse Cássio.

Cássio foi um dos principais personagens do empate sem gols contra o Palmeiras , neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Afinal, o goleiro sofreu uma agressão de um torcedor palmeirense durante o segundo tempo, o que gerou revolta e paralisou o jogo. Dessa forma, ele lamentou o ocorrido e valorizou o resultado fora de casa.

O lance ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo e paralisou a partida por três minutos. O homem, ainda não identificado, estava na arquibancada inferior atrás do gol defendido por Cássio e foi retirado pelos seguranças do Allianz Parque. Além disso, também acabou sendo agredido verbalmente por outros torcedores.

Cássio pede união para melhorar a arbitragem no futebol brasileiro

Em um jogo muito truncado e faltoso, Palmeiras e Cruzeiro empataram sem gols. Devido a intensidade, a partida, é claro, teve polêmicas. Logo no início, o VAR recomendou a expulsão de Gustavo Gómez, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) decidiu por não expulsá-lo. Na etapa final, Fabrício Bruno foi expulso. Além disso, houve um gol anulado do Alviverde. Contudo, Cássio seguiu uma linha diferente das últimas semana. Afinal, ao invés de reclamar, saiu em defesa dos árbitros e cobrou união por melhorias.

“Chega de todo mundo ficar falando que beneficiou esse ou aquele. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem, não vai mudar. Podia muito bem de falar de situações hoje. Temos que nos unir. Muita gente não se importa com futebol. Temos que nos unir para ajudar os árbitros. Já sofri com depressão por causa de pressão e sei como é ruim. Imagina como não é a cobrança quando o árbitro erra? É pelo bem do futebol. Temos que pensar em conjunto. Se não melhorarmos em conjunto, vamos acabar piorando”, afirmou.

